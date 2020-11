Apple Mac mini M1 traz um novo poder para o desktop

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple não está se contendo com o lançamento de seu novo processador Mac, o M1 , anunciando uma nova versão do Mac mini movido pelo novo processador M1 da empresa, junto com novas versões do MacBook Air e Macbook Pro .

Prometendo desempenho de CPU 3x e gráficos 6x mais rápidos, o novo Mac mini virá no mesmo formato amigável para desktops de antes, mas agora incluirá o novo processador Apple Silicon.

O computador desktop, que não vem com monitor, incluirá uma série de especificações, incluindo até 16 GB de memória, até 2 TB de armazenamento e suporte para porta Thunderbolt / USB 4, HDMI e Gigabit Ethernet.

Tal como acontece com os outros novos dispositivos com motor M1 na gama do Mac, a Apple diz que os dispositivos serão capazes de executar aplicativos para iPhone e iPad que estão disponíveis, bem como aplicativos padrão da Intel via Rosetta 2.

Também espera que os desenvolvedores criem aplicativos universais que funcionem nativamente no novo Mac mini.

Ele virá com o macOS Sur, o sistema operacional mais recente da Apple, e se juntará ao MacBook Air e ao MacBook Pro na linha inicial de novos Macs que vêm com o chip M1.

Para aumentar a empolgação, ele custará US $ 699, US $ 100 mais barato do que a versão atual com tecnologia Intel, nos EUA quando estiver à venda, e £ 699 no Reino Unido.

A Apple ainda não afirmou se haverá variações no desempenho do M1, da mesma forma que a Intel faz com os processadores i3, i5 e i7, mas a expectativa é que assim como a linha de processadores "A" do iPhone e iPad da Apple . Será um processador por geração.

A Apple diz que todos os três novos modelos estarão disponíveis para encomenda imediatamente e remessa semana a partir de 16 de novembro.

Escrito por Stuart Miles.