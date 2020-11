O MacBook Air é o primeiro beneficiário do processador M1 caseiro da Apple

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Chegou o novo MacBook Air da Apple - completo com o novo Apple M1, seu novo processador Apple Silicon ARM .

O MacBook Air agora é mais parecido com um iPad do que nunca e será capaz de executar aplicativos iOS e iPad usando o macOS 11 Big Sur. Não há ventilador, por isso é silencioso, com cerca de 15/18 horas de duração da bateria. Também há suporte para USB 4 e Thunderbolt 3.

Mais uma vez, tem uma tela de 13 polegadas (ligeiramente melhorada), uma webcam melhor e mais uma vez custa a partir de $ 999 / £ 999. No entanto, o design é praticamente o mesmo - esperávamos pelo menos alguns ajustes.

O CPU de 8 núcleos tem desempenho até 3,5x mais rápido do que a geração anterior do MacBook Air, diz a Apple, mas com a última geração sendo baseada em Intel, precisamos fazer tais comparações com uma pitada de sal. Uma coisa interessante é que a capacidade de aprendizado de máquina é muito melhor - até 9x. Existem SSDs mais rápidos também.

A comparação do novo Air com a versão anterior será algo que examinaremos em detalhes em uma análise futura.

Aqui está o gráfico das capacidades do novo chip M1.

Escrito por Dan Grabham.