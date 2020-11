Apple anuncia M1, o primeiro chip Apple Silicon para Macs

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante um evento virtual " One More Thing " em 10 de novembro de 2020, a Apple anunciou o primeiro processador Apple Silicon para Mac. É chamado de M1.

Para ser claro, esta é a tão esperada mudança dos processadores Intel da Apple. Há rumores de que a empresa está trabalhando nessa transição há anos. Agora é oficial. A Apple disse que o chip M1 é o primeiro de uma família de chips Apple Silicon. Possui uma CPU de oito núcleos, com quatro núcleos de alto desempenho. A Apple o descreveu como "o núcleo de CPU mais rápido do mundo". Os outros quatro núcleos de alta eficiência usam um décimo da energia, ajudando M1 a fornecer o melhor desempenho de CPU por watt.

O M1 também possui gráficos integrados com uma GPU de oito núcleos. Na verdade, a Apple disse que o M1 tem "os gráficos integrados mais rápidos do mundo". Claro, é muito Apple afirmar ser o melhor do mundo em tudo. Ainda temos que testar o chip em um Mac, no entanto, muitas de suas afirmações devem ser consideradas pelo valor de face agora.

O chip M1 contém um motor neural de seis núcleos que pode processar 11 trilhões de operações por segundo, bem como o Enclave Seguro da Apple. Ele é construído no mesmo processo de cinco nanômetros que o chip A14 da Apple para dispositivos iOS, e o M1 suporta Thunderbolt e USB 4. Você pode aprender mais sobre M1 em nosso guia aqui.

A Apple disse que está lançando novos Macs rodando o M1, incluindo um Mac Mini e um MacBook Air. O laptop tem um design silencioso e sem ventoinha, e é supostamente mais rápido do que 98% dos notebooks vendidos no ano passado, de acordo com a empresa.

Escrito por Maggie Tillman.