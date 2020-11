Apple Silicon Macs rodará aplicativos iOS, mas alguns dos principais não estarão disponíveis

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que os primeiros Macs da Apple rodando em chips de silício sejam revelados hoje e embora tenhamos que esperar mais algumas horas para descobrir todos os detalhes sobre os Macs ARM, a Apple revelou anteriormente que seria capaz de rodar qualquer aplicativo iOS.

Um relatório da 9to5Mac afirma que, embora qualquer aplicativo iOS possa ser baixado e instalado nos Macs Silicon, alguns grandes desenvolvedores de aplicativos como Google e Facebook podem não oferecer seus aplicativos através da Mac App Store.

O relatório diz que, por padrão, todos os aplicativos iOS estarão disponíveis na Mac App Store para os Macs Silicon, mas a Apple está dando aos desenvolvedores a opção de cancelar, e Google e Facebook são duas das empresas que estão optando por isso.

O site afirma que o Google não oferecerá o aplicativo nativo do YouTube, Google Maps, Google Drive ou aplicativos do Gmail para os Macs Silicon da Apple, pelo menos por enquanto. Enquanto isso, a exclusão do Facebook significa que o próprio aplicativo do Facebook, junto com o Instagram, o WhatsApp e o Messenger, também não estarão disponíveis para começar.

Outros aplicativos que faltam incluem Snapchat , Amazon Prime Video, Disney +, Candy Crush, Among Us e Real Racing 3.

Para os aplicativos disponíveis, o 9to5Mac diz que os usuários verão uma mensagem que diz: "Projetado para iPad. Não verificado para macOS."

É importante notar que, embora alguns desenvolvedores possam ter optado por não usar a Apple Silcon Mac App Store, isso não significa que os aplicativos oferecidos por eles nunca aparecerão. Pode ser que os desenvolvedores estejam garantindo que a experiência seja o que desejam antes de optarem.

Esperamos descobrir mais sobre quais aplicativos estarão definitivamente disponíveis durante o Evento Especial da Apple. Você pode ler sobre o que mais esperar e como assistir ao evento em nosso artigo separado .

Escrito por Britta O'Boyle.