Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple irá revelar novos Macs Arm em breve e também está fazendo vários outros, de acordo com um novo relatório de Mark Gurman da Bloomberg.

Na verdade, o próximo evento “ One More Thing ” da empresa deve ser a primeira vez que apresenta um Mac rodando CPUs personalizadas baseadas em Arm. A Apple irá revelar três novos laptops com chips Apple Silicon: um MacBook Air de 13 polegadas e dois modelos MacBook Pro (13 polegadas e 16 polegadas), disse Gurman.

Gurman também disse que um iMac redesenhado, um novo Mac mini e um Mac Pro com metade do tamanho - todos equipados com Apple Silicon - estão em desenvolvimento.

Lembre-se de que a empresa anunciou em junho que a transição dos chips Intel para seu próprio Apple Silicon levará dois anos. Portanto, a Apple parece estar dando o pontapé inicial com uma atualização em sua linha de laptops. Se tivéssemos que adivinhar, ele poderia usar o próximo ano e no ano seguinte para atualizar os computadores desktop. Mas isso não foi confirmado.

A Apple está supostamente desenvolvendo um novo Mac Pro que se parece com o design atual, mas tem cerca de metade do tamanho. Fora isso, os detalhes sobre os novos Macs Arm da Apple são escassos, o que significa que ainda temos muito o que aprender com a Apple durante seu próximo evento. Chamado de "One More Thing", está programado para ser realizado em 10 de novembro de 2020.

Para um resumo do que esperar do evento da Apple, além de como assisti-lo ao vivo no dia do show, verifique nosso guia de relógio atualizado regularmente aqui.

Escrito por Maggie Tillman.