(Pocket-lint) - A Apple anunciou um evento “One More Thing” para 10 de novembro, quando provavelmente apresentará os primeiros Macs Arm que rodam com Apple Silicon .

É importante notar que "mais uma coisa" é uma frase que a Apple usa apenas quando está divulgando anúncios de produtos importantes. A empresa a usou ao anunciar o 10º aniversário do iPhone X em 2017, por exemplo.

A Apple já anunciou planos de trocar os processadores Intel por seu próprio Apple Silicon na WWDC 2020 . (Desde 2005, os Macs usam processadores Intel.) Fomos inicialmente informados que os chips baseados em ARM da Apple seriam lançados mais tarde em 2020, então este evento provavelmente é todo sobre Macs de silicone.

Junto com os novos Macs, a Apple poderia lançar o MacOS 11 Big Sur , também anunciado na WWDC no verão passado. É a próxima grande atualização do sistema operacional para Macs.

Em outros lugares, os AirTags da Apple e os AirPods de ouvido foram muito comentados por meses, então podemos vê-los estrear no evento "One More Thing". Eles deveriam estrear no mês passado, durante o evento do iPhone 12 e durante o evento de setembro, mas apenas novos Apple Watches e iPads estreou.

Este ano não foi normal de forma alguma, e a programação de eventos da Apple definitivamente reflete isso, já que está realizando três eventos neste outono, ao invés de apenas um ou dois.

