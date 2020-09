Um Apple MacBook de 12 polegadas parece ser o primeiro Apple Silicon Mac

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O primeiro Apple Silicon Mac poderia ser um MacBook de 12 polegadas, um substituto para o MacBook superleve que existiu entre 2015-2019 . Nós pensamos que o primeiro Apple Silicon Mac seria um laptop fino e leve desde que a Apple anunciou que os Macs seriam gradualmente abandonados da Intel.

Afinal, estamos mais acostumados a ver os próprios chips da Apple em iPhones e iPads, então, onde melhor para testar as coisas do que com um Mac iPad Pro-class. É justo dizer que os profissionais ainda esperam hardware Intel no momento, então achamos que os rumores de que teremos uma substituição do MacBook Pro de 13 polegadas em 2020 com base no Apple Silicon estão longe do alvo.

O último MacBook ultraportátil mordeu a poeira por causa do preço reduzido e melhor desempenho do MacBook Air 2018. O Air também foi revisado em 2019 e 2020.

De acordo com o The China Times via MacRumors, o novo Mac usará um processador A14X (também esperamos isso no iPad Pro 2021) e pesará menos de 1 kg. Porém, o mais importante é que o novo Mac será capaz de oferecer entre 15-20 horas de duração da bateria. Já vimos isso em outro hardware de PC baseado em ARM antes - com o Windows no Qualcomm Snapdragon - mas certamente com o desempenho do hardware Snapdragon inicial não estava à altura.

A Bloomberg também relatou recentemente que há pelo menos três processadores Mac baseados em A14 diferentes no pipeline. O A14X de 12 núcleos (oito núcleos de desempenho, quatro para tarefas mais rotineiras) será produzido pela TSMC de Taiwan - assim como outros chips da Apple - até o final de 2020.

Escrito por Dan Grabham.