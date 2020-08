Apple anuncia nova atualização do iMac e, sim, é Intel

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançou um novo iMac - e sim, ele ainda é equipado com a Intel. Finalmente, também há uma nova webcam, elevando a fasquia para 1080p a partir de 720p (finalmente). Você pode solicitar os novos modelos imediatamente.

As atualizações estão chegando para os modelos de 21 e 27 polegadas, embora seja o modelo maior de US $ 1.799 que a Apple quer falar, com processadores Intel mais rápidos, de até 10 núcleos, co-processador T2 para maior segurança, o dobro da memória dos modelos anteriores, novos gráficos AMD, SSDs mais rápidos, com quatro vezes a capacidade de armazenamento (8 TB é uma opção pela primeira vez), mais uma nova opção de vidro de nano-textura para uma tela Retina 5K ainda mais impressionante.

O vidro de nanotextura foi introduzido pela primeira vez no épico monitor Pro Display XDR da Apple para o Mac Pro. Ele oferece uma imagem ainda melhor sob várias condições de iluminação, como uma sala iluminada.

A Apple diz que o novo modelo de 27 polegadas com gráficos AMD Radeon Pro Vega 48 proporcionará um aumento de 30% na renderização do Final Cut Pro X, por exemplo.

Os SSDs estarão disponíveis na linha iMac de 21,5 polegadas (de US $ 1.099) pela primeira vez, embora você possa escolher um Fusion Drive, se desejar.

A Apple também anunciou uma atualização para o iMac Pro, também, processadores Intel Xeon de 10 núcleos como padrão. Você ainda pode obter até 18 núcleos, se desejar (desmaiar). No entanto, não há mais atualizações do iMac Pro, o que poderia ser uma indicação de que ele está vendendo bem do jeito que está.

Embora a Apple faça a transição da sua linha de Macs para os processadores baseados em braço projetados pela Apple a partir deste ano, o novo iMac é mais o tipo de atualização regular que esperamos anualmente - o chassi não é reprojetado e a tela continua tem os grandes painéis pretos.

Vale a pena notar que esperamos que haja Macs Intel por algum tempo. Acreditamos que os primeiros Macs baseados em Apple Silicon estarão no final do MacBook, com uma possível substituição para o MacBook Air ou o MacBook Pro de 13 polegadas pela primeira vez.

Escrito por Dan Grabham.