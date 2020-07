Apple Silicon significa que a Apple pode fabricar produtos que "não poderiam alcançar de outra forma", diz Tim Cook

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O chefe da Apple, Tim Cook, diz que a transição dos Macs da Intel para a Apple Silicon significará que a empresa poderá fabricar produtos que "não conseguiriam de outra maneira".

Ele acrescentou que a ação recentemente anunciada "desencadeia outra rodada de inovação e, portanto, não quero dizer muito sobre isso, exceto que estamos extremamente empolgados com isso".

"[Teremos] uma arquitetura comum em todos os nossos produtos, o que nos dá coisas interessantes que podemos fazer".

A Apple falou anteriormente sobre os benefícios para os desenvolvedores na produção de aplicativos comuns para Mac, iPhone e iPad, mas é o mais próximo que podemos dizer à Apple de que a mudança significa novas gerações de produtos - afinal, o que a empresa poderia fazer? já trabalhou com a Intel por dentro? A conectividade 5G nativa para Macs pode ser uma coisa que será mais fácil com um chip móvel dentro.

Cook falou durante a teleconferência da Apple ontem, onde foi revelado que as vendas do iPad aumentaram 30% e as vendas do Mac 20% nos últimos meses. Também descobrimos que o iPhone 12 será adiado por algumas semanas até outubro.

Respondendo às perguntas, Cook também disse sobre a mudança para a Apple Silicon: "Não quero fazer um comentário permanente, mas somos uma empresa de produtos e adoramos fazer a coisa toda". Isso ficou claro com a estratégia do iPad e iPhone da Apple há algum tempo - e agora ela espera trazer os mesmos benefícios para o Mac. No entanto, também sabemos que haverá novos Macs Intel este ano e provavelmente além dele.

Escrito por Dan Grabham.