Parece que o Face ID chegará ao Mac este ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que o Face ID finalmente chegará aos laptops Mac com a mudança dos processadores Intel para o Apple Silicon para novos Macs selecionados.

Após a sua estreia em 2017 no iPhone X. Há muito que rumores de que o Face ID chegaria ao iPad, o que fez em 2018, mas ainda não chegou ao Mac. No entanto, de acordo com as descobertas do 9to5 Mac no código beta do macOS Big Sur, o novo sistema operacional é capaz de desbloquear o Face ID.

O site descobriu referências ao PearlCamera, que era o codinome interno da câmera TrueDepth apresentada no iPhone X e posterior, bem como na linha 2018 e posterior do iPad Pro. Também existem referências a FaceDetect ”e BioCapture , que apontam apenas para um lado.

Embora seja um salto nessa descoberta sugerir que o novo recurso chegaria com os Apple Silicon Macs, não é verdade - a Apple certamente desejará que seus portáteis de nova geração brilhem com novos recursos e trazer o Face ID é algo óbvio, especialmente porque A tecnologia de reconhecimento de rosto Windows Hello da Microsoft está funcionando tão bem em PCs com Windows 10 mais recentes.

No iPhone e iPad. O Face ID também conta com o mecanismo neural dos processadores da série A da Apple e, portanto, precisará de chips semelhantes para chegar ao Mac. Sabemos que o Apple Silicon no Mac também trará o mecanismo neural ao que a Apple disse durante o lançamento do Apple Silicon na conferência de desenvolvedores da Apple.

Escrito por Dan Grabham.