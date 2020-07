Apple trabalha com criadores britânicos no novo filme Behind the Mac

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple trabalhou com vários criadores do Reino Unido para produzir uma versão específica do Reino Unido da sua série Behind the Mac. Como sempre, o vídeo (acima) apresenta nomes grandes e não tão grandes trabalhando no que quer que eles façam ... com o Mac na frente deles.

A fama de Wallace de Wallace e Gromit é retratada no estúdio de Aardman em Bristol, enquanto outros incluem os músicos Jay Crookes, Dave e Rapman, a atriz Maisie Williams, a designer Gabriella Marcella, dois jogos, Grayson Perry e os fotógrafos Vicky Grout e Ewen Spencer.

A Apple parece muito mais disposta a comemorar seu passado nos últimos tempos e esses vídeos sempre apresentam uma variedade completa de Macs, incluindo muitos MacBooks mais antigos com logotipos iluminados e portas antigas. Existe até o que parece o clássico MacBook branco (descontinuado em 2011) usado pela atriz, roteirista e diretora Michaela Coel. Esses vídeos também apresentam configurações de escritório reais, e não higienizadas, para que haja muitas fotocopiadoras, posturas estranhas e uma ou três xícaras de café.

O vídeo é trilha sonora de Imagination by Labrinth (que também aparece no vídeo).

A série Behind the Mac está em exibição há alguns anos e você pode conferir alguns dos outros vídeos no YouTube, incluindo Behind the music, Behind the Mac, com Stormzy, Gorillaz, Sir Paul McCartney, David Bowie e Lily Allen.