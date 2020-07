Os Apple Silicon Macs continuarão usando o Thunderbolt, portanto, afinal, haverá um elemento Intel

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple se comprometeu a usar o Thunderbolt em seus Apple Silicon Macs , mesmo se afastando das tecnologias Intel em outros lugares.

Os novos Macs usarão o processamento ARM personalizado, mas a conectividade Thunderbolt USB-C da Intel permanecerá, confirmou a empresa Cupertino.

Isso ocorre quando a Intel revelou detalhes sobre o Thunderbolt 4 - o novo padrão para transferência de dados com fio super rápida. Ele adiciona suporte ao padrão USB4 e é capaz de transferir velocidades de até 40Gbps.

Alega-se que ele permitirá a conexão com 8K monitores.

Não há garantia de que a Apple adotará o Thunderbolt 4 em seus novos Apple Silicon Macs, mas há toda a probabilidade. Afinal, ajudou a desenvolver o padrão em primeiro lugar.

Como foi dito ao The Verge : " Há mais de uma década, a Apple fez uma parceria com a Intel para projetar e desenvolver o Thunderbolt, e hoje nossos clientes desfrutam da velocidade e flexibilidade que ele oferece a todos os Macs. Continuamos comprometidos com o futuro do Thunderbolt e o apoiaremos em Macs com Apple Silicon ".

O primeiro Apple Silicon Mac ainda não foi revelado, mas será anunciado e lançado antes do final de 2020.

Como revelado durante a WWDC 2020, a Apple continuará também a fabricar computadores Intel Mac no futuro próximo, até que o hardware Silicon realmente esteja instalado.