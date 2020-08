Apple Silicon: O que isso significa para o seu Mac existente - e para o próximo?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está movendo a linha de processadores Mac para seus próprios processadores, a terceira vez que introduziu o Mac em uma nova linha de processadores, depois da Motorola, PowerPC e Intel.

Esses novos Apple Silicon Macs usarão chips da Apple semelhantes aos designs que vimos no iPhone e no iPad. Além de núcleos de processamento, eles também incluem outras tecnologias, como processador gráfico (GPU), processador neural (NPU) e memória em um único pacote. Isso permitirá que outras tecnologias que vimos no iPad e no iPhone cheguem ao Mac, incluindo o Face ID .

Como outros chips de telefone e tablet, esses são baseados nos designs principais da Arm e são processadores móveis projetados com eficiência de energia em mente. Eles usarão a arquitetura ARM64 em vez do x86 / 64 da Intel. A Apple tem reforçado suas equipes internas de design de silício nos últimos anos, principalmente no Reino Unido .

Enquanto o desempenho de processadores móveis como o Série A da Apple rende bom desempenho para dispositivos móveis que alimentam dispositivos como o iPad Pro, o júri está decidido se eles realmente podem alimentar desktops e laptops voltados para o desempenho.

O CEO da Apple, Tim Cook, disse durante a transmissão ao vivo para anunciar a iniciativa que "quando fazemos mudanças ousadas, é por uma razão simples - para que possamos fazer produtos melhores".

Ele certamente está certo ao dizer que é uma mudança ousada.

"Desde o início, o Mac sempre adotou grandes mudanças para permanecer na vanguarda da computação pessoal", disse Cook. "Com seus recursos poderosos e desempenho líder do setor, o silício da Apple tornará o Mac mais forte e capaz do que nunca. Nunca estive tão animado com o futuro do Mac."

Como diz Geoff Blaber, analista do CCS Insight, "Suas motivações para fazer isso incluem reduzir sua dependência da Intel, maximizar seu investimento em silício, aumentar o desempenho e dar a si mesmo mais flexibilidade e agilidade quando se trata de produtos futuros."

A transição levará dois anos, diz a Apple. Mas, crucialmente, Tim Cook disse no momento do anúncio em junho de 2020 que havia novos Macs Intel em preparação. E, de fato, agora vimos o primeiro desses lançamentos com o iMac atualizado .

Em seu comunicado à imprensa sobre a transição, a Apple diz: "A Apple continuará a oferecer suporte e lançar novas versões do macOS para Macs baseados em Intel nos próximos anos e tem novos Macs baseados em Intel em desenvolvimento. A transição para o silício da Apple representa o maior salto de todos os tempos para o Mac. "

Esperamos que quaisquer outros Macs Intel tenham desempenho final - como o Mac Pro e iMac Pro ou o MacBook Pro de 16 polegadas.

Mesmo que o SoC (System on Chip) projetado pela Apple tenha gráficos a bordo, é improvável que corresponda às capacidades gráficas dos processadores gráficos dedicados da Nvidia e AMD no curto prazo.

Como há uma demanda de editores de vídeo, fotógrafos e outros criativos por sistemas que tenham alto desempenho ao lado de placas de vídeo dedicadas Nvidia ou AMD, achamos que é provável que continuem com a Intel - pelo menos no curto a médio prazo.

O macOS Big Sur - lançado no final do ano - tem suporte para Macs baseados no Apple Silicon Arm, bem como para os da Intel. A Apple diz que Big Sur é macOS 11 devido às mudanças de design e suporte de Arm; seu sistema operacional Mac está travado na versão 10 (ou X) desde 2001.

Interessante, parece que a Apple ainda suportará Thunderbolt em Macs Apple Silicon - Thunderbolt é uma tecnologia desenvolvida pela Apple com a Intel. O Thunderbolt 3 é, na verdade, parte do padrão USB 4.0 de entrada que pretendemos ver introduzido no final de 2020.

No entanto, Thunderbolt 4 foi agora anunciado pela Intel, o que presumivelmente exigiria algum hardware extra a ser implementado em um Apple Silicon Mac, embora seja nativamente suportado pelos processadores Core de 11ª geração da Intel atualmente conhecidos como Tiger Lake.

O chefe da Apple Silicon, Johny Srouji, sugeriu que o último iPad Pro mostra "como essa arquitetura se adapta ao Mac". E embora os desenvolvedores testem em Mac Minis rodando o A12Z Bionic do iPad Pro, os novos chips provavelmente terão um nome diferente.

Acreditamos que o primeiro Mac baseado nos próprios chips da Apple estará na classe MacBook Air. Alguns relatórios apontam o MacBook Pro de 13 polegadas como um provável candidato, mas achamos que a Apple teria que continuar a oferecer uma opção Intel lá.

Afinal, pode ser que a Apple ofereça opções de Intel e Apple Silicon lado a lado, embora isso seja confuso para os consumidores e a Apple tenha que vendê-lo bem. A Microsoft já havia falhado nesse aspecto com o Windows RT (Windows for Arm).

A Apple sugeriu que os Macs Apple Silicon permitirão que você instale aplicativos fora da Mac App Store da mesma forma que faria com um Mac Intel. Com o iPad Pro e o Mac cada vez mais próximos, parece que a capacidade de instalar seus próprios aplicativos pode se tornar a principal diferença entre as duas plataformas no futuro.

Como os chips da série A são, essencialmente, processadores móveis, seu próximo Mac poderia funcionar mais como seu iPad. Está sempre ligado, tão pronto quando você precisa. Achamos que também terá eSIM a bordo para que você possa adicionar um plano de celular para que esteja sempre conectado. O 5G certamente chegará ao próximo iPad Pro, possivelmente no início de 2021. Não há razão para que os Macs também não possam ser conectados ao 5G.

A Apple também afirma que isso significará "desempenho líder da indústria por watt", que é promissor, bem como GPUs de desempenho superior - mas isso é provavelmente um desempenho superior em comparação com a oferta gráfica de nível básico da Intel. Como mencionamos acima, ainda é provável que os usuários profissionais exijam outras opções gráficas.

“As vantagens de custo, flexibilidade e consumo de energia são claras”, sugere Blamber. "Abraçar a Arm e tornar o hardware mais consistente nas linhas de iPhone, iPad e Mac é uma necessidade estratégica." A Apple poderá adicionar recursos de hardware extra - como seu chip de segurança T2 - diretamente no SoC.

O ponto principal do ponto de vista do desenvolvedor é que haverá uma arquitetura comum entre iOS, macOS e iPadOS, tornando mais fácil escrever e otimizar software para todo o ecossistema da Apple.

Os desenvolvedores serão capazes de disponibilizar aplicativos iOS e iPadOS no Mac facilmente. Um novo tipo - Universal 2 - de binário de aplicativo significa que os aplicativos podem funcionar em todos eles, bem como em Macs Intel. Muitos aplicativos - incluindo todos os próprios da Apple - funcionarão nas plataformas Arm e Intel desde o início.

A principal armadilha é em termos de desempenho. A Qualcomm vem produzindo chips Snapdragon (também baseados em designs da Arm) para PCs há alguns anos. Embora o desempenho de sua plataforma Snapdragon 8cx de nova geração tenha se mostrado decente, os testes do mundo real de hardware Snapdragon de geração anterior executando Windows mostraram deficiências de desempenho.

Ainda não sabemos se será possível rodar o Windows em Macs Apple Silicon. Devido ao trabalho que a Microsoft e a Qualcomm fizeram, deveria ser possível, mas não sabemos quão disponível estará. A Apple demonstrou que a virtualização significa que você será capaz de executar o Linux.

“A experiência da Microsoft com o Windows é o plano para o potencial e as armadilhas de introduzir os chips Arm nos PCs,” continua Blaber. "Mas a realidade prática de recompilar aplicativos como um degrau levará tempo. A Apple pode fazer o Final Cut Pro e o iWork rodarem perfeitamente, mas garantir que uma miríade de plug-ins se comportem é outra questão."

"A Microsoft tentou forçar um movimento semelhante prematuramente com o Windows RT, embora sua estreita colaboração com a Qualcomm agora esteja dando frutos. A integração vertical da Apple deve tornar isso uma tarefa mais fácil, apesar dos inevitáveis obstáculos ao longo do caminho."

A Apple depende de sua própria tecnologia de tradução (Rosetta 2), para que você possa executar aplicativos Mac existentes que ainda não foram atualizados em sistemas Mac baseados em Arm. A Apple diz que isso inclui aqueles com plug-ins

Os Macs baseados em Intel continuarão a funcionar e a ser desenvolvidos para - afinal, a Apple lançou o caro Mac Pro no final do ano passado e já atualizou o MacBook Pro de 13 polegadas e o iMac de 27 polegadas em 2020.

Escrito por Dan Grabham.