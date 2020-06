Apple macOS 11 Big Sur: todos os principais recursos novos do Mac explorados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A versão mais recente da Apple do macOS está aqui. Chamado macOS Big Sur - novamente após um marco californiano - o novo sistema operacional apresenta alguns novos aprimoramentos importantes.

O mais notável é o novo design semelhante ao iPadOS, mas há muito mais em Big Sur. Isso ocorre porque o Big Sur será executado nos Macs baseados na Intel, mas também naqueles executados nos processadores fabricados pela Apple (baseados no ARM), que começarão a ser introduzidos no final de 2020 .

Então, o que há de novo no macOS Big Sur? Vamos descobrir.

O macOS 10.xx (ou macOS X como originalmente) mudou significativamente no design ao longo do tempo desde o seu lançamento em 2001, mas nunca houve uma atualização tão grande de uma só vez como acontece este ano.

A paleta de cores, as bordas da janela, os ícones, a barra de menus e os botões foram atualizados e sim, parece muito mais com a aparência do iPad.

Uma nova barra de menus translúcida tira os ícones da vista quando você não os está usando.

Agora há um Centro de controle ainda mais semelhante ao iOS na barra de menus personalizável, enquanto o Centro de Notificação também se tornou mais interativo com widgets reprojetados que podem ter tamanhos diferentes. Todos os aplicativos principais também têm uma atualização de design.

Os aplicativos Mac Catalyst (portados do iOS e iPadOS) herdam automaticamente o novo visual.

A Apple diz que o Safari recebeu um aumento de velocidade que se compara favoravelmente ao Chrome, mas notavelmente não houve comparação com o Microsoft Edge ou Firefox. As guias também foram totalmente redesenhadas e agora são identificadas pelo favicon, alinhando-a com outros navegadores. Também existem alguns recursos adicionais de personalização.

As extensões do Safari serão mais fáceis de instalar e usar e podem ser encontradas com mais facilidade na Mac App Store.

Agora, os relatórios de privacidade também são mais detalhados no Safari.

As mensagens no Mac não são o aplicativo mais confiável desde a sua introdução, mas agora as coisas estão sendo aprimoradas, com novas ferramentas para fixar conversas importantes para acesso rápido e compartilhar mensagens expressivas. A pesquisa agora é muito mais fácil de usar. Agora você também pode usar balões, confetes e Memojis no Mac também.

As mensagens de grupo também foram muito mais fáceis no Mac, com respostas embutidas e fotos de ícones de grupos para identificar facilmente o grupo.

O Google Maps também recebeu uma inicialização no iOS e no iPad, e também novos recursos para o Mac. Você pode descobrir lugares para visitar com guias ou criar guias personalizados também. Olhar ao redor permite visualizar destinos em 360 graus, enquanto também há recursos de ciclismo e EV.