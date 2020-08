Apple macOS 11 Big Sur: todos os novos recursos importantes do Mac explorados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora a maior notícia sobre o Mac da recente conferência de desenvolvedores da Apple tenha sido a mudança em direção a um futuro baseado em processadores projetados pela Apple, a próxima versão do macOS também foi apresentada.

Chamado macOS Big Sur - mais uma vez após um marco na Califórnia - o novo sistema operacional apresenta alguns novos aprimoramentos importantes e inaugura a próxima geração do Mac - é a primeira versão que será executada em processadores Intel e Apple Silicon.

Coincidentemente, embora os Apple Silicon Macs baseados em ARM comecem a ser introduzidos no final de 2020 , acreditamos que haverá uma abundância de Macs baseados em Intel por algum tempo .

Estamos trabalhando com o beta do desenvolvedor por uma semana para verificar todos os recursos mais recentes na carne.

Embora os desenvolvedores possam obter um dispositivo de teste baseado em Apple Silicon (na verdade, um Mac mini adaptado), estamos usando nosso MacBook Pro de 13 polegadas baseado em Intel Core i5 de 2017 - o Mac mais recente que temos à disposição.

A Apple diz que é a maior atualização de design desde a introdução do Mac OS X em 2001. Esse é o caso com certeza, mas a reforma é principalmente superficial - não é uma mudança como o System 9 para OS X ou Windows. Existem novos recursos aqui, é claro, e o design está mais alinhado ao iPadOS / iOS do que nunca. Mas esta não é uma revisão total.

Embora pareça uma crítica, não é porque os usuários não querem mudanças em massa - especialmente para algo como o macOS, do qual as pessoas dependem todos os dias para trabalhar e se divertir.

O que também é interessante é que a Apple procurou designar o macOS Big Sur como uma nova geração do macOS, alterando seu número de versão de 10.x para 11. Para lhe dar uma indicação sobre essa mudança, a Apple mudou para 10.0 em 2001, quando o macOS era conhecido como Mac OS X.

No entanto, parece que a mudança de 10.15 para 11 foi relativamente curta - a versão do desenvolvedor na verdade tinha um número de versão 10.16 quando a instalamos. Sim, tem quase 10 GB de tamanho.

A compilação do desenvolvedor do macOS Big Sur era surpreendentemente estável e poderíamos usá-la constantemente, então acreditamos que um beta público não pode estar tão longe.

Então, o que há de novo no macOS Big Sur? Vamos descobrir.

macOS 10.xx (ou macOS X como originalmente) mudou significativamente em design ao longo do tempo desde seu lançamento em 2001, mas nunca houve uma atualização tão grande de uma só vez como neste ano.

Essa paleta de cores, bordas de janela, ícones, barra de menu e botões foram todos atualizados e, sim, parece muito mais com a aparência de um iPad. Uma nova barra de menu translúcida tira os ícones da vista quando você não os está usando, se houver pilhas de ícones lá.

Os pop-ups foram atualizados com uma nova aparência (novamente, eles têm uma aparência mais iPadOS). Como você vê pop-ups o tempo todo, mas não presta muita atenção neles, essa mudança é realmente notável - realmente faz você se sentir como se algo mudou no seu uso diário do macOS .

Os ícones de aplicativos integrados também foram modificados para serem quadrados iOS / iPadOS em vez dos ícones circulares que vimos muito nos últimos tempos. Mas o design 3D deles parece um pouco antiquado em comparação com os equivalentes iOS / iPadOS e alguns dos outros aplicativos de terceiros que você pode ver em nossa visualização do Launchpad aqui. Na verdade, eles parecem quase ter um design que lembra os primeiros iOS.

Os aplicativos Mac Catalyst (portados do iOS e iPadOS) herdam automaticamente a nova aparência.

Agora há um Control Center ainda mais parecido com o iPadOS na barra de menu personalizável, enquanto o Notification Center também se tornou mais interativo com widgets reprojetados que podem ser de tamanhos diferentes.

Novamente, isso é muito semelhante à experiência do iPadOS que temos no iPadOS 14, mas em tela cheia.

Alguns proprietários de Mac acharão engraçado que a Apple tenha voltado aos widgets desta forma - lembra do OS X Dashboard - uma espécie de desktop para widgets? Esse recurso só foi finalmente removido no ano passado no macOS Catalina, mas não foi atualizado desde o OS X Lion em 2011.

A Apple diz que o Safari recebeu um aumento de velocidade que se compara favoravelmente com o Chrome, mas notavelmente a empresa não compartilhou nenhuma comparação com o Microsoft Edge ou Firefox.

Os relatórios de privacidade também estão mais detalhados no Safari, como você pode ver acima e ficará bastante surpreso com quantos rastreadores seus sites favoritos e não tão favoritos estão usando.

As guias também foram totalmente redesenhadas e agora são identificáveis por favicon (finalmente!), Colocando o Safari em linha com outros navegadores. Existem também alguns recursos de personalização adicionais.

As extensões do Safari serão mais fáceis de instalar e usar e podem ser encontradas mais facilmente na Mac App Store, como você pode ver aqui.

Mensagens no Mac não têm sido o aplicativo mais confiável desde sua introdução (não podemos nos livrar de uma notificação fantasma mesmo depois de atualizar o sistema operacional), mas agora as coisas estão sendo reforçadas, com novas ferramentas para fixar conversas importantes para acesso rápido e compartilhar mensagens expressivas. A pesquisa agora é muito mais fácil de usar. Agora você também pode usar balões, confetes e Memojis no Mac.

O envio de mensagens em grupo também ficou muito mais fácil no Mac, com respostas em linha e fotos de ícones de grupo para identificar facilmente o grupo.

O Maps também recebeu um power-up no iOS e iPad OS e, portanto, novos recursos também vêm para o Mac, embora pareçam ter escopo limitado no beta. Você pode descobrir lugares para visitar com os Guias ou criar Guias personalizados também (como estamos fazendo aqui). Olhar ao redor permite que você visualize destinos em 360 graus, enquanto também há recursos de ciclismo e EV.

Escrito por Dan Grabham.