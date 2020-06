Haverá um Mac baseado inteiramente no próprio hardware da Apple até o final de 2020

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

"Quando fazemos mudanças ousadas, é por uma simples razão - para que possamos fazer melhores produtos". Foi o que disse o CEO da Apple, Tim Cook, ao apresentar o Apple Silicon, o esforço da Apple para criar seus próprios processadores para o Mac, juntamente com seus próprios chips para o iPhone e o iPad.

O primeiro Mac em execução no novo hardware estará conosco até o final de 2020 - teríamos pensado que seria na classe MacBook Air. Esses novos chips serão todos baseados nos designs da ARM, assim como os chips do iPad e do iPhone.

Haverá uma transição de dois anos para os Macs que executam os novos chips, mas, fundamentalmente, a Apple diz que alguns Macs da Intel ainda estarão disponíveis, o que pode ser visto como uma admissão de que o desempenho na extremidade superior não será compatível com os chips da Intel.

O novo macOS Big Sur é a primeira versão a ter o nome macOS 11 e tem suporte para chips baseados em ARM no Mac.

Todos os aplicativos da Apple estão em funcionamento no novo sistema operacional como aplicativos ARM nativos. Graças à nova versão do Xcode, eles precisam apenas ser recompilados. Universal 2 é o nome do software binário que funcionará nos Macs ARM e Intel, enquanto o Rosetta 2 é o aplicativo que garante a compatibilidade com aplicativos mais antigos.

Como seria de esperar, os aplicativos iPadOS e iOS também funcionarão corretamente no Mac (embora precisem ser recompilados).

A Apple tem trabalhado com a Microsoft (para Office) e Adobe (para Creative Cloud) na transição e nos mostrou o Photoshop trabalhando em um sistema que trabalha no chip A12Z Bionic existente.

A Apple está falando sobre um "novo nível de desempenho" para o Mac com a transição, além de mais inovação através de tecnologias personalizadas no chip, incluindo segurança e gráficos.

No entanto, a prova estará no pudim quando os Macs baseados em ARM chegarem às ruas - eles serão poderosos o suficiente para superar os equivalentes da Intel?