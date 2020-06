Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple lançou a mais nova iteração do MacOS, Big Sur, na WWDC, abrindo um novo design visual para a versão 11.0 do sistema operacional e uma variedade de novos recursos que estão chegando aos seus laptops e desktops.

Os novos recursos visuais se estendem de ícones totalmente novos que reimaginam clássicos como Mail, Fotos e outros, além de novas linguagens visuais dentro dos próprios aplicativos.

O sistema operacional atualizado também trará novas versões de aplicativos para mapas e mensagens, trazendo muitos dos aprimoramentos anunciados para iOS 14 e iPadOS 14 à experiência do laptop. De fato, você notará em muitas dessas imagens que a linguagem visual do iPadOS e Big Sur é a mais próxima dos dois ecossistemas. Faça disso o que quiser.

A apresentação da Apple percorreu uma enorme lista de mudanças que vêm com o Big Sur, com destaques incluindo um novo sistema de barra de ferramentas que retira os ícones da vista quando você não os está usando, uma barra de menus translúcida e que combina com as cores do plano de fundo da área de trabalho.

Uma adição importante vem na forma do Control Center, trazendo o controle sobre as principais configurações para uma barra lateral, o que permite alterar itens como brilho, som e muito mais em um só lugar.

O Safari também se apaixonou muito pela apresentação da Apple, um navegador que deixou de ser motivo de chacota para uma opção realmente sólida na última meia década, enfatizando sua velocidade sobre os concorrentes (Chrome em particular) e a privacidade granular aprimorada que o mede. aproveita coisas como extensões e senhas armazenadas. Novos designs de guias e uma página inicial personalizável também foram exibidos.

De fato, as extensões receberam um pouco de atenção, mostrando como serão mais fáceis de instalar e usar, em comparação com a situação atual que é um pouco mais confusa. A Apple diz que é a maior atualização que o navegador já teve.

Em outros lugares, as notificações estão ficando mais ricas e granulares no Mac, enquanto o novo design do dock é mais leve e flutuante, nas próprias palavras da Apple.