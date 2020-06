Sim, existe mesmo uma sela para o seu Mac Pro - ei!

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Não, não verifique seu calendário - é realmente junho e abril. E, realmente, existe um saco de selim para um Mac Pro.

A fabricante premium de bolsas Waterfield adicionou um Mac Pro Gear Saddle de couro à sua linha, que pode armazenar acessórios, fones de ouvido e "outras tecnologias" em suas bolsas.

Com preço de US $ 399, ele se espalha por cima do seu "cavalo de batalha" portátil de um computador, para que você tenha sempre o essencial ao transportá-lo pelo escritório.

Ele pesa 1,17 kg e mede 977,1 x 431,8 mm, com os bolsos nos dois lados. Ele não cobre nenhum orifício de ventilação essencial (embora não tenhamos certeza de quanto mais quente o Mac ficará quando embrulhado em couro de vaca) e toda a diversão de lado, na verdade parece bastante útil.

Parece que não existem opções veganas.

Você também recebe uma bolsa de lona encerada, que pode caber em um bolso horizontal inferior e, presumivelmente, também possui um MacBook.

Um chapéu de cowboy é opcional, no entanto.

O Waterfield tem a sela disponível agora, para envio em julho. Ele também vende estojos de transporte e acessórios de tecnologia mais convencionais, caso você não tenha um Mac Pro ou fantasia cobrindo-o em pedaços de vaca.