Os primeiros Macs baseados em ARM poderiam ser realmente profissionais de MacBook?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Sabemos que a Apple fará a transição de pelo menos parte de sua linha Mac para processadores baseados em ARM que ele próprio projetou. E temos certeza de que a iniciativa será anunciada aos desenvolvedores durante a palestra da Apple WWDC (Worldwide Developers Conference) ainda hoje .

No entanto, os últimos rumores do analista Ming-Chi Kuo sugerem que as primeiras máquinas da Apple a rodar nas novas bases serão o próximo MacBook Pro de 13 polegadas e um iMac redesenhado, ambos no final de 2020. Kuo sugere que os modelos da Intel sejam descontinuados nesse ponto.

Para o nosso dinheiro, é cedo demais para uma atualização do Pro , enquanto também achamos um pouco curto para a Apple esperar que os desenvolvedores classifiquem as coisas conforme necessário para garantir a compatibilidade do aplicativo (embora, como no PowerPC para Transição Intel há 15 anos, provavelmente haverá um período de transição graças a alguns softwares que garantem compatibilidade). Anteriormente, ouvimos dizer que os primeiros Macs com processadores ARM devem chegar em meados de 2021, o que parece muito mais plausível.

O fato de haver um novo iMac é provável - já relatamos esses rumores sobre um iMac de tela mais fina. E pode ser que uma atualização do iMac Pro apareça muito mais cedo.

Kuo sugere melhorias de desempenho significativas em relação aos equivalentes da Intel, enquanto afirma que todos os novos Macs 2021 com os novos chips. Novamente, não acreditamos que isso se aplique a todo o intervalo.

Descobriremos o primeiro passo na transição do Mac ARM da Apple ainda hoje.