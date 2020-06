Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há relatos crescentes de usuários com problemas com as versões mais recentes dos modelos MacBook Pro e MacBook Air da Apple ao usar acessórios USB.

Os computadores Apple mais recentes vêm equipados com um par de portas Thunderbolt 3. O Thunderbolt 3 é uma ótima conexão, pois atende a uma ampla variedade de conexões, cobrindo USB, DisplayPort, Thunderbolt, além de ser a conexão de energia, tudo no design USB tipo C.

Ele foi projetado para ser uma porta universal que permitirá flexibilidade em um pacote arrumado - bem, de qualquer maneira, essa é a teoria. Houve um grande número de relatórios de que essas conexões não estavam funcionando como planejado, eliminando a conexão com frequência e aleatoriamente para alguns dos dispositivos conectados a ela.

Como você não tem mais o excesso de conexões que você já teve em um MacBook, essas conexões Thunderbolt 3 são freqüentemente usadas com hubs ou dongles , permitindo a conexão de diferentes dispositivos - como acessórios com o plugue USB A, HDMI para monitores, conexões Ethernet e muito mais .

E é aí que as coisas começam a dar errado. Relatado pela MacRumors, o site destaca páginas do fórum, longos tópicos do Reddit e páginas de suporte da Apple em que os proprietários estão relatando problemas.

Também enfrentamos esses problemas com o nosso próprio MacBook Pro 2020 no escritório.

O bloqueio é bom para uma coisa e refina a configuração do trabalho doméstico, mas descobrimos que esses problemas de conexão aleatória são frequentes e irritantes. Muitas vezes, é mais perceptível para nós com monitores externos dos quais temos dois: um conectado a um hub USB-C via HDMI e outro através de um adaptador USB-C / VGA que conectamos diretamente (é antigo, não julgue).

Às vezes, descobrimos que o USB-C / VGA não será reconhecido, outras vezes, descobrimos que os acessórios conectados ao hub não são reconhecidos, embora ainda haja energia.

Não há rima ou razão, às vezes desconectar e reconectar faz com que funcione. Às vezes, desconectar tudo do hub e reconectar funciona, às vezes é preciso reiniciar. Às vezes, podemos fazer com que o hub funcione movendo-o para a outra porta Thunderbolt. Às vezes, leva tudo o que precede - e às vezes desistimos do segundo monitor - ou do hub - por metade do dia e reconectamos após o almoço para descobrir que tudo está funcionando novamente.

Esse parece ser o tema apresentado nesses relatórios do proprietário, que é bastante aleatório, pode afetar uma ampla gama de dispositivos conectados e não parece estar limitado a hubs mais baratos, como acontece em alguns mais caros. É o mais amplamente relatado em teclados e mouses USB e achamos que isso ocorre porque você percebe esses problemas imediatamente (enquanto que com webcams ou microfones você pode não saber até que os use).

A Apple, até agora, não comentou o problema, mas se estiver com problemas de conexão no seu novo MacBook, não estará sozinho.