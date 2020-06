Parece que a Apple pode falar sobre Macs baseados em ARM este mês

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há muito que esperávamos que a Apple anunciasse Macs baseados em seus próprios processadores. Mas quando sempre foi a grande questão.

Agora pode ser a hora.

Mark Gurman, da Bloomberg, sugere que haverá um anúncio na próxima conferência de desenvolvedores da Apple que será transmitida ao vivo em 22 de junho . Gurman afirma que o programa se chama Kalamata e será um anúncio para dar aos desenvolvedores tempo para se acostumarem com a ideia e preparar seus aplicativos antes dos novos anúncios para Mac em 2021.

A Apple usa chips Intel há uma década e meia desde o fim do PowerPC, mas essa era de domínio pode estar terminando em mais um golpe para a Intel.

Agora, não esperamos um programa completo de substituição da Intel, mas certamente poderíamos ver os chips da série A baseados em ARM do iPad Pro usados em um Mac portátil - e isso também daria ao Mac a capacidade de ter 4G integrado ou mesmo conectividade 5G.

Então, talvez possamos esperar um MacBook Air baseado em ARM em 2021?

Achamos improvável que a Apple seja capaz de trocar laptops ou computadores desktop com desempenho, como o iMac e o Mac Pro, mesmo a longo prazo, devido ao desempenho das peças do processador de desktop da Intel. No entanto, isso pode mudar dependendo de quanto a Apple deseja investir e do nível de desempenho de quaisquer novos chips.

Nos últimos tempos, a Intel sofreu com um ressurgimento da AMD, atingindo-o onde dói em termos de desktop decente e quantidades crescentes de laptops baseados em AMD sendo vendidos.

No ano passado, a Apple teve que voltar aos modems Qualcomm 5G para o iPhone, em vez dos da Intel, quando constatou que as novas peças de modem da Intel ficariam muito quentes. (A Apple comprou posteriormente a divisão de modems da Intel com o objetivo de usar o trabalho para o desenvolvimento futuro de modems para o iPhone).