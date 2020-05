Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple lançou a atualização mais recente para o macOS Catalina, trazendo os usuários até a versão 10.15.5 e adicionando um novo recurso que, esperamos, ajuda a melhorar o desempenho da bateria dos Macbooks ao longo do tempo.

Sabemos que o recurso de gerenciamento de integridade da bateria da Apple estava chegando, já que ele teve várias rodadas de testes beta, mas agora está disponível para todos os usuários.

Ele monitora efetivamente o histórico de uso e os padrões de carregamento para alterar a maneira como a bateria é carregada quando conectada à energia, o que, na prática, pode significar impedi-la de atingir a carga máxima em determinados momentos, o que a Apple alerta em sua explicação.

O lado oposto dessa limitação, porém, é que a bateria deve envelhecer mais lentamente e, portanto, manter sua capacidade de carga esperada por mais tempo. Isso significa que, por exemplo, se você geralmente usa o MacBook enquanto está conectado, o computador deve resolver isso e impedir que atinja a capacidade total, o que reduziria a capacidade ao longo do tempo.

Dado que a capacidade da bateria e o carregamento são muitas vezes a principal razão pela qual as pessoas sentem a necessidade de atualizar seus laptops, isso pode ser um grande benefício, se fizer uma diferença significativa. A Apple também explicou anteriormente que todos os dados de uso do recurso serão mantidos no dispositivo e não serão compartilhados, a menos que as pessoas optem por enviar informações de análise para a Apple.

A atualização do macOS, que está disponível agora através das configurações de Preferências do sistema nos seus MacBooks compatíveis, também traz algumas correções de bugs e alguns ajustes na chamada do FaceTime para permitir aos usuários mais flexibilidade em cujo feed de vídeo eles veem em momentos específicos nas chamadas em grupo.