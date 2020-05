Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple anunciou uma atualização do seu laptop MacBook Pro de 13 polegadas, adicionando o "Magic Keyboard" dos 16 polegadas e melhor desempenho.

O modelo mais recente também possui processamento Intel Core de 10a geração, com velocidades Turbo Boost de até 4.1GHz.

O novo teclado mágico é essencialmente a mesma tecnologia que foi introduzida no MacBook Pro de 16 polegadas no final do ano passado. Ele abandona as chaves de borboleta muito difamadas dos 13 polegadas anteriores, em favor de um mecanismo de tesoura reprojetado.

Há também uma tecla Escape física no novo teclado.

Outros aprimoramentos incluem até 16 GB de RAM mais rápida de 3.733 MHz como padrão e dobram o armazenamento. O armazenamento padrão varia de 256 GB a 1 TB, enquanto os modelos agora podem ser especificados até 4 TB de capacidade SSD.

Alguns podem ter esperado um tamanho de tela de 14 polegadas , considerando que rumores recentes apontaram esse caminho, mas agora é improvável que isso faça parte dos planos da Apple em breve.

Em vez disso, a atualização mais recente possui uma tela Retina de 13 polegadas. Há também uma barra de toque na parte superior do teclado e um ID de toque para facilitar o login.

O MacBook Pro de 13 polegadas para 2020 já está disponível para compra, ao preço de 1.299 libras (1.299 dólares nos EUA).

