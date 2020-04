Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você usou um computador durante a vida, definitivamente experimentou um aplicativo teimoso e que não responde.

É quando um aplicativo - seja Chrome, Photoshop, um jogo, o que você tem - congela e não fecha normalmente, deixando-o sem outra opção a não ser forçar o encerramento. Certamente, todos nós sabemos como forçar um aplicativo a fechar nos PCs neste momento. Mas os Macs são uma fera completamente diferente.

Se um aplicativo no seu Mac parar de responder, você poderá usar o que a Apple chama de "Forçar encerramento" para fechá-lo. Porém, antes de seguir esta rota drástica, tente fechar o aplicativo da maneira usual: Escolha Sair no menu do aplicativo na barra de menus ou pressione Command + Q enquanto estiver no aplicativo.

Se o aplicativo ainda não sair, siga estas etapas:

Pressione simultaneamente estas três teclas: Opção, Comando e Esc (Escape). Selecione o aplicativo na janela Forçar Encerramento e clique em Forçar Encerrar.

Como alternativa, você pode selecionar Forçar Encerramento no menu Apple, no canto superior esquerdo da tela, e depois selecionar o aplicativo que deseja encerrar, na janela Forçar Encerramento. Como você pode ver, a função Force Quit da Apple funciona de maneira muito semelhante ao pressionar Control + Alt + Delete em um PC.

A ferramenta Finder ajuda a encontrar e organizar todos os seus documentos, mídia, pastas e outros arquivos. É a primeira coisa que você vê quando o Mac é iniciado e está sempre disponível quando você usa outros aplicativos. Portanto, se o Finder congelar, seu Mac ficará temporariamente inútil. Felizmente, você pode forçar o Finder a sair quando ele parar de responder. Basta selecionar o Finder na janela Forçar encerramento e, em seguida, clique em Reiniciar.

Confira a página de suporte da Apple aqui.