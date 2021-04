Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você já usou um computador na vida, então definitivamente experimentou um aplicativo teimoso e que não responde.

É quando um aplicativo - seja Chrome, Photoshop, um jogo, o que for - congela e não fecha normalmente, deixando você sem escolha a não ser encerrá-lo à força. Certamente, todos nós sabemos como forçar o fechamento de um aplicativo nos PCs neste momento. Mas os Macs, bem, eles são uma fera totalmente diferente.

Se um aplicativo em seu Mac parar de responder, você pode usar o que a Apple chama de "Forçar encerramento" para fechá-lo. Mas antes de seguir esse caminho drástico, tente fechar o aplicativo da maneira usual: Escolha Sair no menu do aplicativo na barra de menus ou pressione Command + Q enquanto estiver no aplicativo.

Se o aplicativo ainda não fechar, siga estas etapas:

Pressione simultaneamente essas três teclas: Opção, Comando e Esc (Escape). Selecione o aplicativo na janela Forçar Encerramento e clique em Forçar Encerramento.

Como alternativa, você pode selecionar Forçar Encerrar no menu Apple no canto superior esquerdo da tela e, em seguida, selecionar o aplicativo que deseja encerrar por meio da janela Forçar Encerramento. Como você pode ver, a função Force Quit da Apple funciona de forma muito semelhante a pressionar Control + Alt + Delete em um PC.

A ferramenta Finder ajuda você a encontrar e organizar todos os seus documentos, mídia, pastas e outros arquivos. É a primeira coisa que você vê quando o seu Mac é inicializado e está sempre disponível quando você usa outros aplicativos. Portanto, se o Finder travar, seu Mac ficará temporariamente inútil. Felizmente, você pode forçar o Finder a encerrar quando ele parar de responder. Basta selecionar Finder na janela Forçar Encerrar e clicar em Reiniciar.

