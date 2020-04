Apple Macs equipados com processadores da Apple ainda a caminho, possivelmente para 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

É bastante óbvio que a Apple está trabalhando em Macs equipados com seus próprios chips da série A. Há rumores de anos em que analistas e jornalistas próximos à empresa declararam repetidamente a ambição.

Agora, Mark Gurman, da Bloomberg, disse que o primeiro Mac baseado em um processador de design ARM (que sem dúvida será um dos chips de marca própria da Apple) está previsto para 2021.

O benefício é maior duração da bateria e mais eficiência em geral, o que não é novidade - sabemos que os chips baseados em ARM são bons nisso. Se você nos perguntar, achamos que seria um ultraportátil no estilo MacBook Air.

Gurman diz que o processador tem o codinome Firestorm e será um chip de oito núcleos.

Aparentemente, o chip de 5nm será novamente fabricado pela TSMC, que fabrica o processador da marca Apple que está no seu iPhone ou iPad agora. Aparentemente, a Apple está explorando 12 chips principais para o futuro.

Sabemos que a Apple já testou o macOS no ARM anteriormente anteriormente.

A dúvida disso, é claro, é que o iPad Pro agora está mais parecido com um computador do que nunca - a Apple realmente vai tão longe a ponto de tornar o Mac uma experiência mais parecida com um telefone quando já está fazendo isso com o iPadOS?

Além disso, o desempenho do Windows no ARM usando chips Qualcomm tem sido menos do que impressionante. Os sistemas proporcionaram uma excelente duração da bateria, mas houve problemas com a potência, a compatibilidade de aplicativos e muito mais.

Obviamente, a Apple tem forma ao mover o macOS (então chamado Mac OS X) para um processador diferente, como quando mudou do PowerPC para a Intel há 15 anos.

A mudança pode ser outro passo para unificar aplicativos no iOS e no macOS, que já vimos com aplicativos Catalyst como o Apple News, que são essencialmente aplicativos iOS / iPadOS na área de trabalho do Mac.

Há também outra razão potencial para os rumores contínuos, é claro - manter a Intel em alerta.