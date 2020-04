Apple está mudando a forma como os MacBooks cobram para prolongar a vida da bateria

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple está preparada para alterar a forma como os laptops MacBook cobram na próxima atualização do macOS Catalina . A mudança visa manter a integridade da bateria e

O recurso - chamado Battery Health Management - está na versão beta, mas será lançado como parte da atualização do macOS 15.5, que deve chegar em breve. A Apple publicou todos os detalhes em um guia muito útil. E você poderá desativá-lo, se desejar.

Basicamente, o novo recurso garantirá que o seu Mac não carregue até a capacidade máxima da bateria em muitos casos - mas isso não significa que você não verá a bateria como totalmente carregada na barra de menus do macOS.

Caso você não saiba, carregar constantemente sua bateria a 100% a envelhecerá prematuramente - é uma das muitas razões pelas quais precisamos de uma revolução nas baterias.

O novo recurso carregará sua bateria na capacidade em que ela deve estar para garantir a vida útil máxima. E não tratará todos os Macs da mesma forma - dependerá do seu histórico anterior.

Se você usa o laptop conectado na maioria das vezes, o recurso provavelmente será útil no seu Mac. Outros fatores, como temperatura e até o quão exigentes são as suas necessidades, serão importantes. Por exemplo, se você levar o seu laptop em movimento, mas constantemente fizer coisas que exigem muitos recursos, como edição de vídeo, o Mac será tratado de maneira diferente do que se você deixá-lo conectado, mas executando tarefas pouco exigentes.

O recurso precisa do Thunderbolt 3 para funcionar - presumivelmente por causa da gravação de dados de carregamento anteriores - para que ele se aplique aos MacBook Pros feitos a partir de 2016 e à nova linha de MacBook Air redesenhada, introduzida pela primeira vez em 2018.