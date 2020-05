Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

No Mac OS Catalina (v10.15.5), a Apple introduziu um ótimo recurso: gerenciamento de funcionamento da bateria. A idéia é simples: preservar a longevidade da bateria por longos meses e anos de uso.

No entanto, com o gerenciamento de funcionamento da bateria ativado - que é ativado por padrão - a bateria do Mac pode não carregar na potência máxima, para evitar a decomposição química acelerada.

Embora isso faça sentido em um cenário de longo prazo, talvez não seja, se você tiver uma longa jornada e quiser levar a bateria a uma carga completa. Então, como você desativa o gerenciamento de bateria e obtém essa carga para 100%?

Clique no símbolo da Apple () na parte superior esquerda da tela

Selecione Preferências do Sistema

Clique em Economia de energia > Funcionamento da bateria

Desmarque a caixa de seleção Gerenciamento de integridade da bateria

Selecione Desligar na janela pop-up

No entanto, não recomendamos que você permaneça sempre desligado para garantir que a vida útil da bateria do seu MacBook dure mais. Afinal, esse é o objetivo desse recurso: monitorar a temperatura da bateria, histórico e padrões de carregamento para criar um plano de proteção personalizado para o seu Mac.

A Apple também alerta que o recurso pode fazer com que o menu de status da bateria mostre a necessidade de manutenção - mesmo que esse não seja necessariamente o caso. Veja como você pode verificar as informações de funcionamento da bateria.

Enquanto pressiona Option / Alt, clique no símbolo da Apple () , na parte superior esquerda da tela

Selecione Informações do sistema (isso não será exibido sem pressionar Opção)

O aplicativo Informações do sistema será aberto> Em Hardware, selecione Energia

Em Informações da bateria, procure informações de saúde

Para um MacBook Pro / Air moderno, essa contagem deve ser abaixo de 1000 ciclos ( outros modelos / idades diferem )

Se você acredita que sua bateria está mostrando incorretamente a necessidade de manutenção, veja como redefini-la, redefinindo o controlador de gerenciamento do sistema. Caso contrário, pode ser necessário um serviço / substituição da bateria na loja Apple local.