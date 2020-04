Como tirar capturas de tela em um Mac e mudar onde eles salvam

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há um milhão de razões para tirar uma captura de tela - também referida como uma capa de tela ou screengrab - mesmo em um Mac.

Uma captura de tela permite capturar exatamente o que você está vendo no seu MacBook ou iMac, seja para fazer referência mais tarde ou para compartilhar com outras pessoas. Você pode capturar uma imagem, uma página da Web, uma planilha, uma pasta, um nome. É um recurso muito útil que usamos honestamente dezenas de vezes por dia, seja capturando uma tela inteira ou talvez apenas uma janela ou uma parte de uma janela.

Até mudamos onde nossas capturas de tela são salvas em nosso laptop. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre captura de tela em um Mac.

Há duas maneiras de capturar a tela inteira, uma parte da tela ou uma janela ou menu: usando atalhos de teclado ou o aplicativo Captura de tela. Em qualquer caso, depois de tirar uma captura de tela, se você vir uma miniatura no canto da tela, você pode clicar nela para editar a captura de tela. Você também pode copiar uma captura de tela para colar em outro lugar - apenas pressionando e segurando Control enquanto você levá-la.

1/2 Apple

Navegue na galeria acima para aprender atalhos de teclado de captura de tela e dicas úteis do aplicativo Captura de tela.

Para tirar uma captura de tela de toda a tela, pressione e segure estas três teclas: Shift, Command e 3.

Alternativamente, você pode usar o aplicativo Screenshot. Pressione Command + Shift + 5 para abri-lo e selecione a opção capturar tela inteira no menu. Você também verá a opção de gravar o conteúdo de sua tela inteira, não apenas captura de imagem, no menu do aplicativo Screenshot.

Para fazer uma captura de tela de uma parte da tela, pressione e segure estas três teclas: Shift, Command e 4. Arraste o cursor da mira para selecionar a área da tela que deseja capturar e, em seguida, solte o botão do mouse ou trackpad para capturar de fato. Mas, antes de liberar, se você quiser mover sua seleção, basta pressionar e manter pressionada a barra de espaço enquanto arrasta. Para cancelar, pressione Escape.

Como alternativa, use o aplicativo Captura de tela. Pressione Command + Shift + 5 para abrir o aplicativo e selecione a opção de parte de captura no menu. Você também verá a opção de gravar o conteúdo de sua seleção.

Abra a janela ou menu que pretende capturar e, em seguida, prima sem soltar estas teclas: Shift, Command, 4 e Barra de espaço. O cursor mudará para um ícone de câmera. Você pode então clicar na janela ou no menu para capturá-la (para excluir a sombra da janela da captura de tela, basta pressionar e manter pressionada a tecla de opção enquanto clica). Para cancelar a captura de tela, pressione a tecla Escape.

Como alternativa, use o aplicativo Captura de tela. Pressione Command + Shift + 5 para abrir o aplicativo e selecione a opção de captura de janela no menu. Você também verá a opção de gravar o conteúdo da sua janela, não apenas capturar em uma imagem, no menu do aplicativo Screenshot.

Por padrão, sua captura de tela será salva na área de trabalho com o nome “Screen Shot [date] at [time] .png.”

Se o Mac estiver executando uma versão mais recente do macOS (especificamente Mojave ou posterior), você poderá usar o aplicativo Captura de tela para alterar o local padrão das capturas de tela salvas em um Mac. Depois de abrir o aplicativo, basta acessar Opções na barra de menus e selecionar para onde deseja que as capturas de tela sejam acessadas.

Pressione estas teclas para abrir o aplicativo Captura de tela: Command + Shift + 5. Clique em Opções. Escolha uma pasta listada ou escolha Outro local para escolher outra coisa. Depois de escolher esse destino, suas configurações serão salvas. Para fechar fora do aplicativo Screenshot, pressione o botão X no menu.

Se o Mac estiver executando algo mais antigo que o Mojave, você pode usar o Terminal para alterar onde as capturas de tela são salvas. É tão fácil. Primeiro, crie sua pasta de capturas de tela e nomeie como quiser chamá-la. Agora, vamos apontar todas as futuras capturas de tela para ele.

Siga estas etapas: Abrir Terminal (pressione Command + Espaço. Digite “Terminal” e aguarde até que o ícone do aplicativo apareça. Clique no ícone para abrir o aplicativo. Em Terminal, digite o seguinte (você precisa de um espaço após o local):

default write com.apple.screencapture location Arraste e solte sua pasta de capturas de tela na janela Terminal para preencher automaticamente o caminho do diretório. Agora pressione Enter. Digite o seguinte para salvar as alterações:

killall SystemUIServer

Para acessar sua pasta de capturas de tela na área de trabalho, basta criar um alias (clique com o botão direito do mouse na pasta, selecione Criar Alias e mova Alias para a área de trabalho).