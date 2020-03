Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O MacBook Air recebeu sua atualização anual, com o modelo 2020 dobrando o armazenamento básico e introduzindo um mecanismo de teclado mais novo em comparação com o modelo de 2019. Mas há algo mais diferente? Aqui está uma rápida comparação entre os modelos 2020 e 2019 do MacBook Air.

Ambos os modelos: tela Retina de 13,3 polegadas (resolução 2560 x 1600)

Modelo 2020: 40g mais pesado que a versão 2019, com 1,29kgs

Ambos os modelos: opções de acabamento em ouro, prata e cinza espacial

Ambos os modelos: 15,6 mm de espessura, mesmo design

Ambos os modelos: 1x fone de ouvido de 3,5 mm

Ambos os modelos: 2x portas Thunderbolt 3

À primeira vista, os modelos MacBook Air de 2020 e 2019 parecem idênticos. A mesma escala, as mesmas opções de cores, a mesma tela - é tudo a mesma coisa.

Há alguma diferença sutil, no entanto. O modelo 2020 é 40g mais pesado, além de poder suportar um monitor externo de 6K (6016 x 3384), em vez do suporte de 5K do modelo de 2019.

Em termos de portas, o 2020 Air mantém suas armas: isso significa as duas portas usuais Thunderbolt 3, sem acréscimos desta vez. O fone de ouvido ainda está no lugar também.

Isso também significa que não há melhoria para a câmera FaceTime: ainda é apenas compatível com 720p.

Modelo 2020: Teclado Mágico com mecanismo de tesoura reprojetado

Modelo 2019: teclado de mecanismo de borboleta de terceira geração

Ambos os modelos: trackpad grande com Force Touch

Ambos os modelos: login com impressão digital Touch ID

É aqui que a maior mudança pode ser vista. O 2020 Air utiliza um teclado mágico, o mesmo tipo que você encontrará no MacBook de 16 polegadas a partir do final de 2019 . É uma mudança importante, pois o mecanismo de tesoura reprojetado aqui achamos muito superior ao mecanismo de borboleta dos teclados Air anteriores, o que deveria significar menos digitação fantasma. Dito isso, pensamos que o teclado do Air 2019 foi muito melhorado em relação ao modelo de 2018.

Em outros lugares, os dois modelos têm o mesmo design de trackpad grande com o controle de camada dupla Force Touch, além do login de impressão digital Touch ID. No entanto, ainda não há login de reconhecimento facial do Face ID.

Modelo 2020: Processador básico: 10a geração Intel Core i3 (1.1GHz dual-core)

Modelo 2020: Processador máximo: Intel Core i7 de 10a geração (quad-core de 1,2 GHz)

Modelo 2019: Apenas opção de processador: Intel Core i5 de 8a geração (núcleo dual de 1,6 GHz)

Modelo 2020: 8 GB de RAM básica (atualização de 16 GB), armazenamento básico de 256 GB (máximo de 2 TB)

Modelo 2019: RAM básica de 8 GB (opção de 16 GB), armazenamento básico de 128 GB (1,5 TB no máximo)

Modelo 2020: Intel Iris Plus Graphics / modelo 2019: Intel UHD Graphics 617

O 2020 Air também aumenta um pouco a especificação básica, dobrando o armazenamento de 128 GB para 256 GB. Também é possível atualizar para 2 TB, em vez de 1,5 TB, se você quiser gastar o dinheiro extra.

Na frente do processador, o processador Intel Core i5 padrão do 2019 Air se torna um Intel Core i3, o que também traz uma economia de £ 100 / $ 100 / € 100: o MacBook Air 2020 não é tão caro, apesar de ter mais armazenamento a bordo.

Dito isso, você pode tornar o modelo 2020 mais caro, já que o processador pode ser atualizado para um modelo Intel Core i7, se você desejar um impulso extra e o dobro de núcleos para aplicativos e processos mais exigentes em termos de computação.

A duração da bateria é uma área em que não temos certeza de como esses modelos serão comparados: o 2020 Air deve durar mais tempo graças ao hardware do processador mais novo e mais eficiente, a menos que, é claro, você escolha a atualização mais poderosa do processador. Alguns sugerem que o modelo mais novo trará uma ligeira queda no desempenho da bateria.

MacBook Air 2020: a partir de £ 999 / $ 999 / € 999

2019 MacBook Air: a partir de £ 1.099 / $ 1.099 / € 1.099

O Air mais novo não traz consigo um redesenho definitivo, nem mais portas para reforçar a experiência. No entanto, o que ele faz com perspicácia é trazer toda a bondade de antes, além de mais armazenamento e um teclado melhor, por menos dinheiro.

Ele posiciona o Air em um local mais sensato, dando os tempos de mudança da linha da Apple - sem mencionar como o iPad Pro também pode impactar as escolhas dos clientes.