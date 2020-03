Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple é uma marca que conquistou o mundo de várias maneiras - é quase inteiramente onipresente e seus dispositivos são reconhecíveis à distância, tão populares que se tornaram.

Obviamente, essa não é a história toda. Nenhuma marca aparece do nada para gerar bilhões em tecnologia, e a Apple estava fabricando computadores muito antes de o iPhone mudar a maneira como usamos os telefones.

Reunimos algumas imagens desses computadores para seu prazer de navegação. Alguns deles são icônicos e memoráveis, mas outros podem não ser tão conhecidos.

O computador Lisa da Apple pode ter precedido o Macintosh original, mas esse nome icônico significa que estamos mais interessados em lembrar o próximo dispositivo, em toda a sua glória.

Achamos que o salto da primeira família de computadores Macintosh para a segunda é interessante para essa separação do monitor da unidade principal do computador - algo que a Apple eventualmente reverteria, é claro.

Não nos entenda mal, não ficaríamos emocionados se tivéssemos que carregar essa fera na nossa bolsa hoje em dia, mas o significado do Portable é óbvio. Foi o primeiro Macintosh movido a bateria e está claramente anunciando o início da era dos laptops. Além disso, somos grandes fãs dessa bola controladora de cursor.

Não foi necessariamente a primeira versão do Macintosh fabricada pela Apple, mas esse computador ainda é reconhecível como estando nessa família de dispositivos, e seu design quadrado e seu robusto mouse são reconhecidos imediatamente. Foi aqui que tudo começou, em termos de consumidor.

O salto do Macintosh Portable para o primeiro Powerbook é surpreendente, em termos de portabilidade e modernidade do design. Embora a bola do cursor e alguns botões estejam claramente desatualizados, isso ainda é instantaneamente reconhecível como um laptop no sentido moderno.

Mesmo apenas um ano depois, você pode ver as idéias de design da Apple dando mais passos adiante, arredondando a maioria das bordas da máquina e tornando-a mais amigável e menos brutal.

Aí veio outro grande passo, com a adição de alto-falantes estéreo e, mais notavelmente, o primeiro trackpad da Apple. Dado que eventualmente se tornaria o mestre incontestável dos trackpads de qualidade, este é um grande momento em seu desenvolvimento de design.

Como você pode ver, durante muitos anos noventa o trabalho de design mais memorável da Apple estava acontecendo em sua linha Powerbook (embora isso logo mudasse). Este modelo é significativo para os nossos olhos, porque é um dos primeiros em que a Apple conseguiu reduzir os painéis para tamanhos menos maciços, tornando a aparência muito mais moderna.

Aí está - o momento que você estava esperando quando a Apple decidiu quebrar o molde e fabricar máquinas que realmente pareciam as de ninguém mais. Aquele plástico azul e branco (apenas uma versão do G3, que também tinha mais entediantes) foi o começo de algo grande.

Você olharia para isso? A audácia do esquema de cores Bondi Blue do iMac não deve ser subestimada - é descaradamente pesada e barulhenta, mas argumenta que os computadores pessoais não precisam ser chatos de se olhar e usar. É um ícone de design, mas seu uso da letra minúscula "i" também é digno de nota pelo quanto a Apple posteriormente se apoiaria nela.

Agora estamos no auge: o final dos anos 90 da Apple gira em direção a uma linha de produtos que fazia mais sentido para os consumidores e parecia divertido de usar e possuir. O iBook é selvagem, com curvas constantes e design de plástico brilhante, mas também teve um enorme sucesso.

Você pode ver a mão do guru de design de longa data da Apple, Jonny Ive, neste design arrojado, cubóide como o nome sugere e com algo intensamente futurista sobre sua combinação de metal e plástico. Não podemos imaginar o que as pessoas fariam disso se isso fosse revelado agora.

Estamos chegando ao fim de nossa jornada de design, aqui, e você pode perceber pelo fato de que o Powerbook G4 desde 2001 realmente compartilha alguns traços claros de design até com o mais recente dos laptops Macbook Pro - é atemporal o design que a Apple adotou se tornou. Com sua aparência metálica e linhas limpas, é o começo do domínio do laptop da Apple.

Na frente da área de trabalho, a Apple ainda tinha uma bola curva na manga. O próximo modelo do seu iMac foi uma mudança radical em relação às versões anteriores, com uma base em forma de bolha e tela giratória - é diferente de qualquer outro computador em que podemos pensar e foi realmente muito bom de usar. Dito isto, seu design não inspirou exatamente muitos imitadores.

É aqui que nossa retrospectiva termina, então, com a próxima versão do iMac. Assim como o Powerbook anterior, você pode ver por que é a entrada final: porque é o modelo que a Apple adotou em termos de design e, embora os Macs de hoje tenham corpos metálicos, menos o vidro branco desta versão, eles ainda corte claramente do mesmo pano. Em nenhum lugar isso é mais evidente do que no suporte, que pode ser o mesmo que um novo Mac agora.