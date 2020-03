A Apple está prestes a anunciar um novo iMac e Mac mini em breve?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Houve rumores sobre novos dispositivos Mac chegando ao pique. Agora, um vazador confiável afirmou que um iMac e Mac mini estão especificamente em andamento.

Conta no Twitter A CoinX vazou com precisão informações sobre os próximos produtos Apple no passado, incluindo os nomes do iPhone XS, ‌iPhone XS‌ Max e iPhone XR, a remoção do fone de ouvido no iPad Pro e muito mais.

Agora, o CoinX compartilhou um tweet mencionando o iMac e o Mac mini, juntamente com um emoji de seta "em breve":

iMac / Mac mini - CoinX (@coiiiiiiiin) 4 de março de 2020

Embora nenhum outro detalhe tenha sido incluído, é seguro assumir que o CoinX pensa que esses dispositivos estão a caminho. A Apple atualizou a programação do iMac pela última vez em março de 2019, mas o iMac Pro não foi atualizado desde o lançamento em dezembro de 2017. Enquanto isso, o Mac mini foi atualizado pela última vez em outubro de 2018.

Em outras palavras, esses Macs devem receber uma atualização. A Apple também tende a atualizar alguns dispositivos na primavera, portanto, se tivéssemos que adivinhar, os novos modelos iMac e Mac mini poderiam ser anunciados a qualquer momento. Dito isso, o respeitado observador e analista da Apple Ming-Chi Kuo também disse recentemente que um novo iMac Pro com uma tela com retroiluminação Mini-LED está chegando, mas não será lançado no quarto trimestre de 2020.

De qualquer forma, os próximos Macs da Apple provavelmente serão anunciados por meio de um comunicado de imprensa, e não por um evento. Rumores indicam que a Apple pode realizar um evento de março, mas devido à pandemia de coronavírus que está varrendo o mundo, isso provavelmente não é mais o caso, obviamente.

Para deixar claro, não está claro quem administra a conta do CoinX no Twitter, mas, como possui um histórico decente, vale a pena destacar o que tweets.