A Apple está trabalhando em seis novos produtos com Mini-LED , e eles deverão estrear ainda este ano e no próximo ano, de acordo com uma nota de pesquisa do analista Ming-Chi Kuo. Ele tem um histórico fantástico quando se trata de compartilhar insights profundos sobre dispositivos Apple ainda a serem anunciados.

Kuo (via MacRumors ) afirmou que a Apple está se preparando para lançar o iPad Pro de 12,9 polegadas, o iMac Pro de 27 polegadas, o MacBook Pro de 14,1 polegadas, o BookMacBook Pro 16 de 16 polegadas, o BookMacBook Pro‌ de 16 polegadas, o iPad de 10,2 polegadas e o ‌iPad‌ Mini de 7,9 polegadas. O ‌iMac Pro‌ será lançado no quarto trimestre de 2020 e o PiPad‌ Mini de 7,9 polegadas será lançado em 2020, acrescentou Kuo. Enquanto isso, a versão Mini-LED do PiPad Pro‌ de 12,9 polegadas será lançada em algum momento no outono de 2020.

Todos esses itens serão mostrados com displays Mini-LED, e Kuo disse especificamente em sua nota que não se espera que a produção seja adiada pelo coronavírus. Ele também disse que a Apple provavelmente está mudando para Mini-LED sobre OLED porque oferece melhorias, como escurecimento localizado e uma gama de cores mais ampla.

O ‌MacBook Pro‌ de 14,1 polegadas é talvez o dispositivo mais interessante por ser um tamanho totalmente novo para o BookMacBook Pro‌. Presumivelmente, estreará ao lado do ‌MacBook Pro de 16 polegadas. Em notas anteriores, Kuo indicou que o modelo de 16 polegadas chegaria no quarto trimestre de 2020.

O iMac Pro‌ é outro lançamento potencial interessante, pois o modelo atual estreou em 2017 e está atrasado para uma atualização.