A Apple finalmente está permitindo compras universais para aplicativos Mac e iOS

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple anunciou silenciosamente na quarta-feira que os aplicativos de plataforma cruzada dos desenvolvedores poderão em breve ser ativados para compras universais, o que é uma maneira elegante de dizer que você - o consumidor - poderá comprar um aplicativo uma vez e usá-lo em seu iPhone, iPad, Apple TV e Mac .

A partir de março deste ano, os desenvolvedores poderão ativar esta opção em seus aplicativos. Se o fizerem, pela primeira vez, aqueles que comprarem uma versão de um aplicativo da Mac App Store também a receberão em seus dispositivos iOS (e vice-versa). A idéia é que os desenvolvedores possam usar esse recurso para atrair clientes para comprar seus aplicativos para Mac ou iOS. Eles também poderão sincronizar compras e assinaturas no aplicativo de maneira transparente em todas as plataformas.

Veja como a Apple descreveu essa mudança :

"A partir de março de 2020, você poderá distribuir as versões iOS, iPadOS, macOS e tvOS do seu aplicativo como uma compra universal, permitindo que os clientes desfrutem do seu aplicativo e compras no aplicativo nas plataformas comprando apenas uma vez. Você pode escolha criar um novo aplicativo para essas plataformas usando um único registro de aplicativo na App Store Connect ou adicione plataformas ao seu registro de aplicativo existente.Comece criando e testando seus aplicativos usando um único ID de pacote configurável com o Xcode 11.4 beta. Além disso, as categorias serão seja unificado na App Store e na Mac App Store para se alinhar com essa alteração e para ajudar a tornar seus aplicativos mais detectáveis ".

Esse novo recurso para desenvolvedores provavelmente faz parte da iniciativa da Apple de fazer com que os desenvolvedores criem mais aplicativos Catalyst - ou seja, a tentativa da Apple de tornar mais fácil para os desenvolvedores portarem seus aplicativos iOS para o Mac.