Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um novo produto da Apple apareceu na Comissão Econômica da Eurásia, conforme observado pelo 9to5Mac , que detectou o que poderia ser um novo MacBook Pro com um teclado mágico redesenhado no banco de dados da EEC.

Pouco antes das férias, a Apple enviou alguns pedidos à CEE e um deles é para um produto não lançado com o número de modelo A2289. A empresa o descreveu como um "computador pessoal portátil" executando o macOS 10.15. Adicione tudo isso e provavelmente é um novo laptop MacBook.

Lembre-se de que, em 2015, a Apple abandonou o mecanismo de "tesoura" abaixo de cada tecla da linha MacBook e começou a lançar novos laptops com comutadores borboleta como parte de um esforço para tornar seus MacBooks ainda mais finos e leves. No entanto, os usuários criticaram imediatamente o design do interruptor borboleta, alegando que esses teclados poderiam ser facilmente danificados por algo tão simples quanto poeira.

A Apple reformulou seus switches borboleta pelo menos três vezes para tratar de reclamações. Mas ações coletivas foram ajuizadas e a Apple concedeu um programa de substituição gratuita . Ele também eliminou completamente os comutadores borboleta, com o MacBook Pro de 16 polegadas com teclado mágico no final de 2019.

Agora, graças aos registros da Apple na CEE, junto com as previsões de pelo menos um analista notável, há razões para acreditar que um MacBook Pro de 13 polegadas com um teclado mágico está chegando. O analista Ming-Chi Kuo, que previu corretamente o MacBook Pro de 16 polegadas, afirmou no verão passado que a Apple quer levar seu novo teclado de interruptor de tesoura para um MacBook Pro de 13 polegadas e MacBook Air de 2020 em 2020.

Embora não esteja claro se o modelo A2289 é o novo MacBook Pro de 13 polegadas, faz sentido para o 9to5Mac. Provavelmente ouviremos mais da Apple em breve, já que registros como esses da CEE geralmente precedem o lançamento do produto por semanas ou alguns meses.