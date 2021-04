Especificações, recursos, rumores e notícias do MacBook Pro 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ainda esperamos que a Apple lance um MacBook Pro de 14 polegadas para substituir o atual MacBook de 13 polegadas, apesar da recente atualização para o modelo de 13 polegadas existente e mudar para o Apple Silicon .

O MacBook Pro de 16 polegadas anunciado em 2019 veio com uma tela maior, gráficos aprimorados, bateria maior e alto-falantes e microfones melhores, bem como um teclado totalmente atualizado. Mas também será reinventado em 2021, novamente com a mudança para a Apple Silicon.

Rumores circulam sobre mudanças no resto da formação também. E também pode haver uma versão ainda mais leve do MacBook Air que se assemelha mais a um iPad Pro, mas com macOS.

A Apple também poderia oferecer opções Intel para os novos MacBooks? É improvável, mas possível. Vamos verificar os últimos rumores.

Qualquer novo Mac apresentará mais uma vez o teclado com mecanismo de troca de tesoura redesenhado denominado Teclado Mágico. É uma melhoria, mas não é uma tecnologia nova - é baseado nos teclados mágicos que vêm com os iMacs há anos.

Agora, de meados ao final de 2021

Alguns rumores dizem que quarto trimestre

Esperávamos que o MacBook Pro de 14 polegadas fosse lançado no início de 2020, mas esse modelo acabou sendo uma atualização do existente de 13 polegadas. A Apple surpreendeu muitos ao revelar um MacBook Air baseado em Apple M1, um MacBook Pro de 13 polegadas e um Mac mini no final de 2020. Ele também manteve dois modelos Intel do MacBook Pro de 13 polegadas. O modelo de 16 polegadas permanece baseado em Intel no momento.

Esperamos uma versão do Apple Silicon de 16 polegadas durante 2021, provavelmente no final do ano. Isso pode coincidir com um redesenho para ambos os modelos. Alguns rumores apontam para o quarto trimestre como sendo o momento em que obteremos os novos Macs.

Acreditamos que obteremos um novo iMac antes que qualquer um desses modelos apareça.

Mude para a Apple Silicon

A Intel ainda poderia ser oferecida?

Mini display LED

Esperamos que qualquer Pro de 13 ou 14 polegadas tenha aproximadamente o mesmo tamanho e espessura que o atual de 13 polegadas com engastes menores. Deve haver uma bateria maior, prometendo um dia de trabalho completo durante o uso diário, mais quatro portas Thunderbolt 3 USB-C e um fone de ouvido.

Ouvimos rumores sobre o lançamento de vários produtos da Apple com telas Mini LED, então esperamos que o MacBook Pro esteja na linha para isso sempre que a nova versão for lançada. Se o MacBook Pro receber essas telas, esperaríamos engastes muito menores do que os atuais.

Se o modelo menor for redesenhado, o modelo maior também será. É possível que a Apple ainda ofereça opções da Intel para os novos laptops, dado o que fez até agora com o de 13 polegadas. Também acreditamos que o modelo de 16 polegadas pode vir com um novo chip Apple Silicon, provavelmente conhecido como M2.

Existem algumas sugestões - veja abaixo - de que mais portas retornarão. Especificamente, pode haver um slot para cartão SD, o que seria bem-vindo. Também pode haver quatro, em vez de duas portas Thunderbolt no MacBook Pro menor. Algumas sugestões disseram que haverá HDMI também, embora consideremos isso muito improvável. Muitos rumores também sugeriram que a Apple está se preparando para descartar o Touch Bar , que tem sido um saco misturado na melhor das hipóteses.

Esses novos Macs apresentarão o macOS 11 Big Sur .

AppleLeaksPro afirma que o MacBook Pro de 16 polegadas terá um processador de 16 núcleos. Isso parece extremo para nós, mas ficamos realmente surpresos com o que a Apple conseguiu fazer com o M1, então é possível. Alternativamente, 16 núcleos também podem se referir ao processador gráfico.

Também é sugerido que o MacBook Air simplesmente terá sua contagem de núcleos dobrada de quatro núcleos no M1 atual para oito núcleos no M1X ou M2, como quer que seja chamado. Já ouvimos antes que ele ficaria mais fino e leve.

Nikkei Asia diz que a produção de dois novos MacBooks está marcada para começar em junho. Observe que é o início da produção, portanto, eles podem não ser anunciados até essa data. Junho é geralmente um mês chave para a Apple, porque é quando ela realiza sua conferência de desenvolvedores WWDC .

O analista e especialista em rumores da Apple, Ming-Chi Kuo, está de volta, desta vez sugerindo que a próxima série do MacBook Pro terá um leitor de cartão SD e uma porta HDMI também.

O analista Ming-Chi Kuo diz que os novos MacBooks serão "semelhantes ao iPhone 12, sem bordas curvas, mas há uma ligeira curva na tampa, então isso pode ir. Para ser honesto, a geração atual do Pro é semelhante a este de qualquer maneira , então estamos pegando isso com uma pitada de sal. Mas o que é mais interessante é que esses modelos também significarão o fim da era da Touch Bar, ao que parece, com as teclas físicas retornando.

No final do ano passado, os rumores do Mini LED giravam em torno de novos modelos de MacBook Pro para 2021, e as coisas agora mudaram para se concentrar em alguns dos outros grandes produtos de vendas da Apple, nomeadamente o iPad Pro e o Macbook Air.

O US Patent and Trademark Office concedeu à Apple duas novas patentes para carregamento sem fio bidirecional. As patentes, notadas pela primeira vez pela Patently Apple, incluem desenhos que mostram que a Apple imaginou um MacBook capaz de carregar um iPhone, iPad e Apple Watch.

Os chipsets Apple Silicon baseados em Arm rodando 16 núcleos de energia e quatro núcleos de eficiência estão em desenvolvimento . Eles poderiam entrar em novos modelos de Mac até o final do ano que vem.

O renomado analista da indústria Ming-Chi Kuo afirma que a empresa de Cupertino apresentará dois modelos Apple Silicon MacBook Pro com mini monitores LED no próximo ano, cada um com designs de "novo formato".

Durante um evento virtual "One More Thing", a Apple anunciou um novo MacBook Pro de 13 polegadas com seu chip M1 Apple Silicon. Em junho, a Apple revelou planos para começar a usar seus próprios processadores personalizados ‌ em Macs e, agora, está anunciando esses Macs e prometendo desempenho líder da indústria por watt. A Apple disse que o chip M1 é o primeiro de uma família de chips Apple Silicon.

O chip de 5 nanômetros suporta Thunderbolt e USB 4, tem uma CPU de oito núcleos e ostenta os "gráficos integrados mais rápidos do mundo" com um mecanismo neural de 16 núcleos que pode processar 11 trilhões de operações por segundo.

A Apple irá revelar novos Macs Arm em breve e também está fazendo vários outros, de acordo com um novo relatório de Mark Gurman da Bloomberg.

O primeiro Apple Silicon Mac poderia ser um MacBook de 12 polegadas, um substituto para o MacBook superleve que existiu entre 2015-2019. Pensamos que o primeiro Apple Silicon Mac seria um laptop fino e leve, desde que a Apple anunciou que os Macs seriam gradualmente substituídos pela Intel.

Depois de sua estreia em 2017 no iPhone X. Há muito se dizia que o Face ID chegaria ao iPad, o que aconteceu em 2018, mas ainda não chegou ao Mac . No entanto, de acordo com as descobertas do 9to5 Mac no código beta do macOS Big Sur, o novo sistema operacional é capaz de desbloquear o Face ID.

A Apple se comprometeu a usar o Thunderbolt em seus Macs Apple Silicon, embora esteja se afastando das tecnologias Intel em outros lugares.

A Apple revelou o mais novo macOS , acabando com uma nova reformulação visual para a versão 11.0 do sistema operacional. Há também uma variedade de novos recursos que estão chegando aos seus laptops e desktops, além do novo sistema operacional pode ser executado em plataformas Intel ou ARM.

A Apple está mudando parte de sua linha de Mac para processadores Apple Silicon baseados em ARM a partir deste ano. Alguns rumores apontam para o novo MacBook Pro sendo o primeiro entre eles, mas não temos tanta certeza - achamos que será muito mais provável que seja na classe MacBook Air.

A Apple anunciou uma atualização do MacBook Pro de 13 polegadas com o teclado de tesoura de última geração e processadores Intel Core de 10ª geração. Outras melhorias incluem até 16 GB de RAM de 3,733 MHz mais rápida como padrão e o dobro do armazenamento. O armazenamento padrão varia de 256 GB a 1 TB, mas os modelos agora podem ter até 4 TB de armazenamento.

Ming-Chi Kuo da TF International Securities diz que um novo MacBook Pro e MacBook Air com o novo / antigo teclado com design de tesoura serão lançados no final de março com um lançamento previsto para o segundo trimestre de 2020.

De acordo com os últimos rumores, a Apple lançará seis novos produtos com tecnologia de tela Mini-LED nos próximos meses. Entre eles, estará o MacBook Pro de 14,1 polegadas e uma atualização para o ‌MacBook Pro‌ de 16 polegadas.

Pouco antes do Natal, a Apple apresentou alguns registros à CE, e um deles é para um produto não lançado com o número de modelo A2289.

A empresa o descreveu como um “computador pessoal portátil” executando o macOS 10.15. Some tudo e provavelmente é um novo MacBook.

Escrito por Dan Grabham.