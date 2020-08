Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A versão beta pública do macOS Big Sur já está disponível para download gratuito na Apple , para todos os Macs compatíveis.

Lembre-se do mantra do software beta - NÃO recomendamos a instalação de um sistema operacional beta no seu Mac principal.

Com uma versão beta pública, é improvável que haja grandes problemas, mas ainda haverá bugs e você não quer descobrir que há um problema com o aplicativo Mail quando você tenta enviar aquele e-mail importantíssimo ou seu laptop trava quando você precisa apresentar algo.

Veja como obtê-lo ...

Observação: se você já ingressou em uma versão beta pública do macOS, não precisa se registrar novamente. Basta fazer login com o mesmo ID Apple.

Vá para beta.apple.com no Safari em seu Mac. Clique em Inscrever-se para começar. (Se você já se inscreveu para uma versão beta anterior, clique em Entrar e pule para "Como inscrever seu Mac".) Digite seu endereço de e-mail e senha da Apple ID. Clique em Entrar.

Depois de fazer login, você pode iniciar o download.

Acesse beta.apple.com. Clique na guia macOS. Clique em Fazer download do utilitário de acesso beta público do macOS. Abra o arquivo na janela Downloads. Clique duas vezes no pacote para executar o instalador. A Mac App Store abrirá automaticamente na seção Atualizações. Clique em Atualizar para baixar e instalar o software beta público. Após o download do software, o Mac será reiniciado automaticamente.

Observação: o instalador do macOS será aberto automaticamente quando o download for concluído.

Inicie a instalação do aplicativo beta público macOS Big Sur, se não for. Clique em Continuar na parte inferior. Se for solicitado a fazer um backup, clique em Continuar na lista suspensa. Se você já fez isso, clique em Cancelar. Clique em Continuar na parte inferior. Clique em Concordo para aceitar os termos de licenciamento. Clique em Concordo novamente para confirmar. Clique na unidade que deseja instalar. Clique em Instalar. Digite sua senha de administrador e clique em OK. Clique em Reiniciar se o seu Mac não reiniciar automaticamente. Assim que o Mac for reiniciado, ele executará o macOS Big Sur.

Se você quiser verificar se ele funcionará em seu sistema, verifique esta peça:

A versão final do macOS Big Sur - assim como o iOS 14 e o iPad OS 14 - estará disponível para download geral no final do ano.

Em vez de ser a 16ª revisão do Mac OS X como era conhecido, a Apple designou o novo software como versão 11.0 graças a um novo design em todo o sistema operacional.

Os lançamentos do macOS da Apple costumavam ser chamados de grandes felinos - como Leopard e Panther -, mas nos últimos anos eles receberam nomes de lugares na Califórnia.

Escrito por Dan Grabham.