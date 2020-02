Especificações e recursos do Apple Mac Pro: o que você precisa saber sobre até 28 núcleos de potência suprema

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O tão aguardado novo PC da estação de trabalho Mac Pro já está disponível. E sim, parece um ralador de queijo - remanescente do Power Mac G5 e do design do Mac Pro de primeira geração a partir de 2006.

Esta nova casa de força é uma máquina de design excelente - basta percorrer a galeria acima.

Assim como na primeira geração do Mac Pro, assim como no PowerMac G5, ele possui alças na parte superior e um design de capa deslizante, como nos casos anteriores.

A Apple publicou agora documentos técnicos para o próprio Mac Pro e para o Pro Display XDR . Esses PDFs abrangentes foram projetados para esclarecer qualquer dúvida de possíveis compras sobre os recursos avançados dos novos dispositivos. Isso pode ajudar alguns compradores em potencial a decidirem qual modelo usar.

Eles examinam - em detalhes exaustivos - as especificações completas do hardware, incluindo detalhes completos sobre capacidade de expansão, incluindo recomendações sobre como adicionar memória extra, por exemplo, sem comprometer o desempenho.

O Mac Pro cilíndrico de segunda geração, lançado em 2013, foi uma ótima idéia, mas era algo que um Mac Pro não deveria ser - incapaz de se adaptar às mudanças no cenário da computação.

Phil Schiller, da Apple, admitiu em 2017 a um pequeno grupo de jornalistas que o design não podia lidar com o aumento da demanda térmica. Em outras palavras, não foi possível atualizar porque o design não suportava o aumento do calor de um hardware cada vez mais complexo. E que, em uma rara admissão, ele sugeriu que a Apple havia cometido um erro.

Mas enquanto 2017 viu um aumento de desempenho nesse design, a Apple também disse ao mesmo tempo que nos traria um novo Mac Pro. Schiller declarou na mesma reunião que iria redesenhar o Mac Pro e torná-lo modular.

Enquanto isso , o iMac Pro foi lançado , projetado para preencher a lacuna entre o iMac e o Mac Pro. A Apple prometeu cuidar melhor de seus usuários de nível profissional, uma promessa que você tem a dizer que foi cumprida - e não apenas para desktops .

squirrel_widget_160608

Então, vamos dar uma olhada no novo Mac Pro. Alguma energia incrivelmente séria pode ser instalada neste sistema modular - os processadores Intel Xeon W de até 28 núcleos podem ser especificados a um custo astronômico, embora você também possa obter 8, 12, 16 ou 24 chips também. Estes são baseados na microarquitetura Skylake da Intel.

Existem 12 slots DIMM físicos para um máximo de 1,5 TB de RAM, o dobro do número de slots que seu antecessor. Apenas pense sobre isso por um segundo; a maioria dos Macs todos os dias ainda está executando 8 ou 16 GB de memória. Mas eles não estarão realizando o tipo de tarefas que o Mac Pro será.

coleção Apple Mac Pro de perto

O Mac Pro também possui oito slots de expansão PCIe (64 pistas PCI Express) e pilhas de portas também. Alimentando tudo isso é uma fonte de alimentação de 1,4kW.

A parte inferior do gabinete pode ser equipada com rodas, se você desejar, mas elas foram originalmente projetadas como atualizáveis para não usuários após a compra do sistema. Em outras palavras, se você não as reservasse no início, não as conseguiria. No entanto, como observa o Apple Insider , a Apple provavelmente os oferecerá em breve como uma compra no mercado de reposição.

O sistema é, diz a Apple, tão silencioso quanto um iMac Pro. Em termos do que você pode fazer, a Apple diz que pode lidar com três fluxos de vídeo RAW 8K ou 12 fluxos de 4K.

Obviamente, esta máquina não se destina a meros mortais - a edição de vídeo em nível profissional será o pão com manteiga do Mac Pro. É para quem precisa do melhor que pode obter.

O poder gráfico do vídeo é digno de menção especial - é chamado Apple Afterburner, uma placa projetada pela Apple disponível nos principais modelos. Segundo nossas fontes, a Apple projetou tudo internamente, o que é bastante notável para uma empresa que não está acostumada a produzir placas gráficas.

Os gráficos AMD estão disponíveis como padrão na forma do Radeon Pro 580X com o Radeon Pro Vega II mais adiante - você pode especificar dois deles, se desejar, para 56 teraflops de potência gráfica.

A Apple também anunciou um monitor Pro Display XDR como um companheiro para o Mac Pro - é um enorme monitor Retina 6K de 32 polegadas com P3 de largura e cores de 10 bits, 1.600 nits de brilho máximo, uma taxa de contraste de 1.000.000: 1 e uma largura super ampla ângulo de visão.

A Apple também reuniu algumas reações ao novo Mac Pro de empresas como Adobe, BlackMagic e Avid e você pode lê-las aqui .

O Mac Pro começa em US $ 5.999 e agora está disponível para pedido. O Pro Display XDR começa em US $ 4.999. Como foi bem divulgado em torno do lançamento, o suporte custa US $ 999 extras ou US $ 199 extras para um suporte de parede VESA.

O modelo base possui um processador Intel Xeon de 3,5 GHz e 8 núcleos, uma GPU Radeon Pro 580X, 32 GB de RAM e um SSD de 256 GB. Você pode personalizar quase todos os componentes, para que haja pilhas de preços possíveis.

Como o MacBook Pro de 16 polegadas , o Mac Pro pode ter até 8 TB de armazenamento a bordo.