Barra de toque do Apple MacBook Pro: O que ele pode fazer e quais aplicativos são suportados?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os mais recentes MacBook Pros da Apple oferecem um recurso chamado Touch Bar, juntamente com o sensor de impressão digital Touch ID. A substituição das teclas de função do teclado é uma tela multitoque Retina, conhecida como Touch Bar, enquanto a Touch ID é incorporada no canto superior direito.

Aqui está tudo o que você pode fazer com a Apple Touch Bar, como ela funciona e quais aplicativos são compatíveis.

A Touch Bar da Apple se adapta ao software que você está usando, seja o Photoshop, o Microsoft Word ou o Calendário da Apple e apresenta as ferramentas relevantes com base no aplicativo. Pode ser qualquer coisa, desde os controles do sistema, como o brilho da tela, até a formatação de texto.

A idéia do Touch Bar é oferecer algo mais versátil e capaz do que as teclas de função que existem há décadas e, convenhamos, que mal usamos.

A Touch Bar está integrada no MacOS Sierra e versões posteriores, o que significa que todos os aplicativos nativos da Apple, como Mail, Mensagens , Safari, Fotos , etc., funcionam perfeitamente com ele e permitem executar uma série de tarefas.

A barra de toque inclui um botão Siri dedicado, o que significa um toque rápido no logotipo Siri exclusivo e você pode solicitar ao seu novo MacBook Pro o que quiser.

Com o Fotos, você pode rolar pela biblioteca de fotos com o dedo, selecionar uma foto, girar imagens, cortar uma imagem, adicionar um filtro, marcar imagens como favoritas e percorrer um vídeo.

A barra de toque também apresentará um botão Concluído para que você possa tocar quando terminar e poderá passar o dedo ao longo do mesmo para ver diferentes efeitos de filtro.

Você obtém controles e opções semelhantes ao usar também um aplicativo de edição de fotos de terceiros, incluindo Pixelmator ou Affinity Photo.

Quando Correio ou Mensagens estiver aberto, a Barra de toque oferecerá opções de Tipo rápido para ajudá-lo a escrever um email ou mensagem mais rapidamente, formatar o texto e apresentar emojis que você pode percorrer usando o dedo.

No Mail, a Touch Bar exibirá opções que incluem escrever uma mensagem, responder e sinalizar, além de selecionar excluir ou mover um email específico para uma pasta específica.

A Touch Bar também oferece suporte para reações nas Mensagens , para que você possa dar um rápido polegar para um iMessage usando a Touch Bar, por exemplo.

Da mesma forma, se você usar um aplicativo de mensagens de terceiros como o Telegram, poderá inserir rapidamente emoji ou adesivos em uma mensagem.

Você pode usar a barra de toque para tocar nas guias abertas do Safari e ele exibirá seus favoritos, permitindo que você deslize entre os gostos do Facebook e do Google, com um toque rápido para abrir um site salvo.

Um botão de escape também aparecerá na barra de toque, junto com os botões anterior e próximo e uma barra de pesquisa, ajudando você a navegar rapidamente.

A barra de toque funciona com o Keynote, Numbers e Pages, como seria de esperar, permitindo concluir uma série de tarefas, desde a alteração da cor do texto até o pulo de um slide e a formatação do texto.

Você pode pesquisar músicas, além de pular faixas, reproduzir e pausar, garantindo que o controle da reprodução seja agradável e simples.

Quando você abre o Google Maps pela primeira vez, a Touch Bar permite que você vá rapidamente para o seu local no mapa ou encontre lugares próximos para comer e beber usando ícones fáceis de usar na tela de toque múltiplo.

A barra de toque exibe blocos mensais, permitindo rolar de maneira rápida e fácil para ver quando você está ocupado e quando está disponível sem precisar mover o cursor.

Não é necessário mover o mouse quando você receber uma chamada do FaceTime novamente. A barra de toque mostra quem está ligando com a foto, além de oferecer as opções de responder, recusar ou enviar uma mensagem.

As opções aparecem na barra de toque para ajudá-lo a editar seus filmes, permitindo que você deslize pelas bobinas com o dedo. Obviamente, você também obtém outros controles, dependendo do que está fazendo no aplicativo no momento.

A barra de toque pode ser usada para tocar instrumentos musicais no Garage Band, oferecendo acesso a uma variedade de controles de tom a nível.

A barra de toque pode ser personalizada, com muitas opções disponíveis, desde a adição de uma conexão a um ícone de servidor, a um Não perturbe ou a um novo ícone de controle de captura de tela.

Ao selecionar Personalizar barra de toque no menu Exibir no Finder, você pode arrastar e soltar os ícones que deseja na parte inferior da tela e verá os novos ícones aparecerem na barra de toque imediatamente.

Também é possível personalizar a barra de toque para alguns aplicativos específicos. Em um aplicativo, escolha Exibir> Personalizar barra de toque. Você poderá adicionar, reorganizar ou remover botões na barra de toque. Clique em Concluído quando terminar.

Para alternar entre botões alterados para o aplicativo em que você está e a Faixa de controle, basta tocar na Barra de toque.

Se você realmente sente falta dessas teclas de função, pressionar e segurar a tecla FN no teclado abre acesso às teclas de função na barra de toque, para que você não precise perdê-las por muito tempo.

Você pode não perder todas as teclas de função, mas algumas são bastante úteis, como controles de brilho. Felizmente, ainda é possível acessar todos esses controles, bem como personalizar os que você deseja ver o tempo todo, sejam controles de volume, brilho ou luz de fundo do teclado.

Para personalizar a Faixa de controle: Escolha menu Apple> Preferências do sistema> Teclado> Personalizar barra de toque.

Aqui estão apenas alguns dos aplicativos de terceiros compatíveis com o Apple Touch Bar e o que o Touch Bar oferecerá ao usar esses aplicativos. É claro que muitos, muitos outros foram adicionados ao Touch Bar da Mac App Store se tornou uma coisa.

No Adobe Photoshop, os usuários podem usar a barra de toque para alternar entre camadas e executar várias tarefas, incluindo a rolagem no histórico de suas alterações.

A Touch Bar é suportada em todos os aplicativos do Microsoft Office, incluindo Word, PowerPoint e Excel. Ele se adapta aos controles de que você provavelmente precisará, mas controles como copiar e colar e alternar entre os modos de exibição se apresentarão em algum momento.

Existem alguns atalhos no Google Chrome com a barra de toque, incluindo um botão de pesquisa, nova guia e botões de avançar e retroceder.

A barra de toque oferece controles de volume, reprodução, pausa, pular músicas, além de reproduzir aleatoriamente, repetir e pesquisar quando o aplicativo Spotify estiver aberto.

Os fãs do DJ Pro também terão prazer em saber que o Touch Bar funciona com este aplicativo, permitindo que você misture músicas e acesse vários recursos com os dedos.

O Touch ID também é incorporado no Mac, aparecendo na extremidade direita da Touch Bar e integrado ao botão liga / desliga.

Além de desbloquear o Mac, o Touch ID também reconhecerá impressões digitais de diferentes usuários, trocando de conta imediatamente.

Como seria de esperar, você também pode fazer pagamentos online seguros com o Apple Pay usando o Touch ID também, facilitando muito o gasto com dinheiro.