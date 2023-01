AMD revela CPUs móveis Ryzen 7000 com até 16 núcleos e 32 fios

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Além de uma gama de novas GPUs móveis, a AMD também revelou uma série de processadores móveis Ryzen 7000 no CES deste ano.

Esta gama de novos processadores para laptop promete incluir algumas CPUs poderosas que podem assumir a mais recente oferta da Intel. Mas enquanto a Intel está fazendo reivindicações ousadas com seu primeiro processador de 24 núcleos para laptops, a AMD também está preparada para oferecer um desempenho soberbo com sua principal oferta móvel.

Isso inclui o processador Ryzen 9 7945HX topo de linha, que tem 16 núcleos e 32 roscas, juntamente com uma freqüência de aumento de até 5,4 GHz. Enquanto a Intel afirma ter 24 núcleos com seu design híbrido de núcleo Big Little (apresentando uma mistura de P-core e E-Cores), a AMD está usando núcleos de velocidade total em toda a linha.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

A AMD diz que o processador Ryzen 9 7945HX oferece um salto significativo no desempenho quando comparado com a geração anterior do chip 6900HX. Esse aumento de desempenho é até 18 por cento mais rápido com uma única rosca e um desempenho maciço de 78 por cento mais rápido com múltiplas roscas.

Vale a pena notar, porém, que esta CPU de ponta funcionará a 55 a 75W TDP, o que significa que a AMD tem como objetivo o desempenho ao longo da vida útil da bateria. Enquanto as CPUs da série Ryzen 7040 HS, menos consumidoras de energia, funcionarão entre 35W e 45W, tornando-as um equilíbrio mais razoável de potência e desempenho.

Enquanto isso, a AMD também disse que os processadores Ryzen 7040 também suportarão a Ryzen AI, que diz ser "o primeiro hardware de inteligência artificial dedicado em um processador x86". Com esta inteligência artificial, estas últimas CPUs de laptop serão capazes de multitarefas de forma mais eficaz e a AMD diz que elas também superarão a CPU M2 da Apple em até 20%, ao mesmo tempo em que também serão mais eficientes em termos de energia.

Novos laptops com essas CPUs e outros da linha estarão disponíveis na Alienware, ASUS, Lenovo, MSI e mais nos próximos meses, a partir de fevereiro.

É a Semana de Segurança Doméstica em Pocket-lint Por Britta O'Boyle · 8 Agosto 2022 É a Semana de Segurança Doméstica toda esta semana em Pocket-lint. Aqui está o que esperar.

Escrito por Adrian Willings.