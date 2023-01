A AMD revelou as GPUs Radeon RX 7000 chegando aos laptops em 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Durante o CES 2023 AMD revelou várias novas adições a seus produtos, incluindo uma nova linha de processadores móveis Ryzen série 7000 e GPUs móveis Radeon RX 7000 com tecnologia RDNA 3.

A empresa tem como alvo jogos de alto desempenho 1080p em laptops com suas GPUs Radeon RX 7600M XT e 7600M, mas também está lançando algumas outras opções para laptops mais leves e finos.

A parte superior dessas GPUs móveis é considerada como proporcionando eficiência energética "excepcional" e é ideal para jogos 1080p em ultraconfigurações ou para uso na criação de conteúdo em laptops para jogos de topo de linha.

Com estas últimas GPUs móveis, a AMD está aproveitando ao máximo a eficiência da arquitetura AMD RDNA 3 para oferecer a melhor experiência possível de jogos em laptops, mesmo em laptops finos e leves.

O auge destes novos processadores gráficos é o AMD Radeon RX 7600M XT, que tem 32 unidades de computação apoiadas por 8GB de memória GDDR6. De acordo com a AMD, esta GPU para laptop é comparável à placa gráfica para desktop RTX 3060 da Nvidia, o que é uma afirmação ousada. Na verdade, a empresa afirma que ela fornece até 26% mais FPS do que a oferta da Nvidia, o que equivale a 184 FPS no Hitman 3 enquanto joga com o máximo de configurações.

O foco da AMD na eficiência energética se traduz neste GPU laptop de ponta que usa até 120 watts, enquanto outros modelos como o RX 7700S e 7600S usam ainda menos. O Radeon RX 7700S é interessante porque tem as mesmas 32 unidades de computação e 8GB de RAM que o Radeon RX 7600M XT, mas com 100 watts de potência máxima. Ainda assim, a AMD diz que pode gerenciar mais de 80 FPS no Cyberpunk 2077.

Na extremidade mais acessível estão o RX 6550M, RX 6450M e RX 6550S GPUS. Estes usam a antiga arquitetura AMD RDNA 2, mas ainda gerenciam até 16 unidades de computação e 4GB de RAM. Estes devem ajudar a oferecer uma gama mais ampla de laptops de jogos acessíveis para aqueles com um orçamento.

Estas GPUs estarão disponíveis em uma gama de laptops para jogos ao longo de 2023. Juntamente com melhorias na performance através de upscaling FidelityFX Super Resolution 3.0 e RSR Smart Shift.

Outros destaques incluem suporte para DisplayPort 2.1, acesso a aceleradores de rastreamento de raios de segunda geração e suporte total a codificação AV1.

Escrito por Adrian Willings.