AMD revela sua próxima geração de GPUs Radeon RX 7900 XTX e XT a partir de $899

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A AMD mostrou o que está chamando de placas gráficas de jogos mais avançadas da indústria. Estas novas GPUs prometem desempenho excepcional e eficiência energética a um preço razoável.

O AMD Radeon RX 7900 XTX e o Radeon RX 7900 XT são construídos sobre a arquitetura RDNA 3 da AMD, que promete 54% a mais de desempenho por watt do que a geração anterior.

O AMD Radeon RX 7900 XTX é o carro-chefe da nova linha de placas gráficas e a AMD diz que esta placa é capaz de fornecer 1,7 vezes o desempenho do Radeon RX 6950 XT a 4K.

As últimas GPUs da empresa também são as primeiras a suportar a tecnologia DisplayPort 2.1 com UHBR 13.5. O que significa que há o potencial de executar monitores de alta taxa de atualização até 480Hz a 4K e 165Hz a 8K.

Melhor Apple MacBook em 2022: Descubra qual MacBook Air ou MacBook Pro é o certo para você Por Conor Allison · 6 Janeiro 2022 Este recurso se concentra nos modelos atuais de MacBook da Apple, com informações sobre preço, especificações, recursos e para que tipo de

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Estas novas GPUs apresentam até 24GB de memória GDDR6 de alta velocidade rodando a 20Gbps. O desempenho também é apoiado pela tecnologia AI-powered que oferece 2,7 vezes mais desempenho do que a geração anterior.

Este último suporte é interessante porque funcionará com o recém provocado Samsung Odyssey Neo G9. Um monitor que se diz ser o primeiro monitor de jogos ultrawide de 8K, embora com uma tela apenas horizontal. Esse monitor está programado para ser totalmente revelado e exibido no CES em janeiro.

Além das GPUs, a empresa também revelou atualizações para a AMD FidelityFX Super Resolution. Incluindo as melhorias do FSR 2.2 que vêm para o Forza 5 e outros títulos. A AMD também está planejando uma nova versão do AMD FSR com a tecnologia AMD Fluid Motion Frames em 2023.

Os Streamers também terão o prazer de ler que a AMD está incluindo a codificação ou decodificação simultânea para AV1. O que permite uma codificação de vídeo sete vezes mais rápida e um desempenho e qualidade aprimorados para a transmissão ao vivo de sua jogabilidade.

Saiba mais sobre as GPUs aqui.

Escrito por Adrian Willings.