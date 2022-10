Como assistir ao evento AMD RDNA 3 livestream

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A AMD anunciou que está sediando um evento de animação chamado "juntos avançamos_gaming" para revelar seu hardware gráfico AMD Radeon de próxima geração.

A empresa disse que mostrará a "nova arquitetura AMD RDNA 3 de alto desempenho e eficiência energética" e mostrará como essa nova tecnologia proporcionará novos níveis de desempenho para jogadores e criadores de conteúdo.

Quando acontece o AMD livestream?

O evento AMD's juntos advance_gaming livestream está programado para acontecer em 3 de novembro de 2022. O livestream será transmitido no canal da AMD no YouTube no horário seguinte:

Los Angeles - 13h PDT

Nova Iorque - 16h EDT

Londres - 20h BST

Berlim - 21h CET

Tokoyo - 5 horas JST (sexta-feira)

O que está sendo anunciado?

No momento, não há muitos detalhes sobre o que está sendo revelado durante o evento. É provável que a AMD anunciará o Radeon RX 7000 de placas gráficas.

A AMD disse que está visando um aumento de cerca de 50% no desempenho por watt com a próxima geração de placas gráficas. No entanto, ainda não há uma palavra oficial sobre o que isso se traduz em termos de desempenho de jogos.

No entanto, pensa-se que haverá algumas mudanças e atualizações significativas na arquitetura GPU da empresa. Isso inclui uma "unidade de computação rearquitetada" e "pipeline gráfico otimizado", embora o que isso significa ainda não tenha sido visto.

Curiosamente, a AMD disse que seu foco também é tornar as futuras placas gráficas mais eficientes em termos de potência. Ao falar com o Hardware de Tom, Sam Naggziger, o Arquiteto de Tecnologia de Produto e SVP da AMD explicou:

"A demanda por jogos e desempenho de computação está, quando muito, apenas acelerando e, ao mesmo tempo, a tecnologia de processo subjacente está diminuindo drasticamente - e a taxa de melhoria. Portanto, os níveis de potência vão continuar subindo". Agora, temos um roteiro de vários anos de melhorias de eficiência muito significativas para compensar essa curva, mas a tendência está aí".

Isto pode significar que a próxima geração tem requisitos de consumo de energia menores do que as placas gráficas da série 40 da Nvidia. Teremos que esperar para ver.

Escrito por Adrian Willings.