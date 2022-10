O Windows 11 pode ter um desempenho ruim AMD Ryzen 7000

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os proprietários das rápidas CPUs Ryzen 7000 da AMD podem descobrir que elas não são tão rápidas quanto deveriam quando jogam no Windows 11, conforme foi relatado.

Embora as CPUs Ryzen 7000 da AMD sejam mais do que capazes, sendo as últimas e maiores fichas da empresa, isso não está atualmente se traduzindo em jogos de alta velocidade ao rodar o Windows 11. Isto de acordo com testes realizados pela CapFrameX e pela Hardware Unboxed que compartilharam seus resultados no Twitter. De acordo com eles, algo está muito a pé - e parece que a culpa é do programador de threads do Windows 11.

Em primeiro lugar, os resultados. Ao executar o Metro Exodus, descobriu-se que os chips anteriores da AMD eram bons para mais de 176 quadros por segundo, um número que flopou para 151 quadros por segundo ao usar o Ryzen 9 7950. O consenso é de que a configuração do novo chip de duplo núcleo de matriz calculada (CCD) está fazendo com que o agendador de roscas se desvie, afetando as taxas de quadros à medida que avança.

Atualização com SMT desligado. A desativação do SMT pode quase corrigir a perda de desempenho.



O que significa isso? Talvez a redução do conjunto de fios do jogo reduza a probabilidade de que 2 de N fios compartilhando dados estejam espalhados por diferentes CCDs porque N/2 sobre 2 é muito menor que N sobre 2. https://t.co/vqnG79pWKB pic.twitter.com/nP7sVpOWCu- CapFrameX (@CapFrameX) 15 de outubro de 2022

Os testes mostraram que a desativação do segundo CCD nos últimos chips melhorou um pouco o desempenho. E, realisticamente, quem quer começar a desativar partes de seu novo carro-chefe - e caro - o chip? Ninguém, é quem.

A arma de fumaça foi encontrada quando o CapFrameX testou o que aconteceria se eles desativassem o Multithreading Simultâneo (SMT) com os resultados sendo que o desempenho foi novamente melhorado, embora não para os níveis que alguém executando o melhor chip que a AMD pode produzir. Fazendo o mesmo com um único chip CCD também melhorou ainda mais o desempenho, apontando o dedo diretamente para o agendador de fios da Microsoft.

Então, o que acontece a seguir? Provavelmente cabe agora à Microsoft emitir um patch para o Windows 11 que conserte as coisas, mas por enquanto, os proprietários dos chips AMD Ryzen 7000 são provavelmente os melhores a pendurar fogo. E o mesmo pode acontecer com aqueles que pensam em uma compra, também.

Escrito por Oliver Haslam.