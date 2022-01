Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante o evento de transmissão ao vivo 2022 Product Premiere da AMD, a empresa revelou uma grande quantidade de novos produtos, incluindo tudo, desde novas CPUs Ryzen a GPUs móveis.

A presidente e CEO da AMD, Dra. Lisa Su, aproveitou o evento para revelar 30 novos produtos da AMD. Com muitas coisas para deixar os jogadores e criadores empolgados para o próximo ano.

Incluído no anúncio estava a revelação de 20 novos CPUs da série AMD Ryzen. Esses processadores são construídos na arquitetura de núcleo 6nm Zen 3+ e incluem placa de vídeo AMD RDNA 2 no chip. Entre as novas CPUs está uma linha de processadores da série U projetados para notebooks finos e leves e processadores móveis da série H para jogos poderosos e laptops de criadores.

Esses mais recentes processadores AMD estão prometendo ainda mais para as linhas de laptops deste ano. Com Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 com áudio LE, memória PCI Gen 4 e LPDDR5.

No lado desktop, existe o processador de desktop Ryzen 7 5800X3D, que diz ser "o processador de jogos mais rápido do mundo", capaz de fornecer jogos 1080p 5 por cento mais rápidos do que os concorrentes.

A AMD também revelou cinco novas GPUs móveis AMD Radeon RX 6000M Series e Radeon RX 6000S Series para dispositivos móveis para oferecer um desempenho "épico" em jogos para a próxima geração de laptops em 2022.

A empresa exibiu as GPUs de desktop AMD Radeon RX 6500 XT e Radeon RX 6400 projetadas para oferecer excelente desempenho de 1080p.

A AMD tem uma recapitulação disponível para assistir se você quiser acompanhar o que foi anunciado sem revisar todo o showcase do produto: