Como assistir ao keynote do Computex 2021 da AMD

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A AMD anunciou que fará um discurso durante o evento Computex de 2021. Isso incluirá uma discussão sobre o futuro da computação para jogadores, entusiastas de PC e muito mais.

A palestra intitulada "Aceleração da AMD - O ecossistema de computação de alto desempenho". será entregue em 1 ° de junho (horário do Reino Unido), com a presidente e CEO da AMD, Dra. Lisa Su, no comando. A discussão girará em torno do crescimento da tecnologia AMD, bem como da arquitetura "Zen 3" e RDNA 2.

A AMD tem o orgulho de anunciar que o keynote do CEO @LisaSu # COMPUTEX2021 será transmitido ao vivo no canal da AMD no YouTube. Defina um lembrete para sintonizar às 10h TST do dia 1º de junho para assisti-lo ao vivo. - AMD (@AMD) 20 de maio de 2021

Para assistir ao discurso da AMD, você terá várias opções. Você pode assistir no site oficial da AMD aqui , inscrevendo-se para assistir. Como alternativa, você pode sintonizar para assistir à transmissão ao vivo por meio da plataforma Computex 2021 no YouTube.

A palestra da AMD está programada para acontecer nos seguintes momentos:

19h - 31 de maio, horário do Pacífico

22h - 31 de maio, horário do leste dos EUA

3h - 1º de junho BST no Reino Unido

4h - 1º de junho CET na Europa

10h - 1 ° de junho, horário de Taipei

Certifique-se de sintonizar para descobrir o que há de novo na AMD.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 7 Dezembro 2020 Ah, esta é a temporada novamente. A época das liquidações de Natal!

Escrito por Adrian Willings.