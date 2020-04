A energia verde que alimenta nossos serviços em nuvem

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Como parte de nosso mês de sustentabilidade , analisamos todo tipo de energia renovável e soluções ecológicas. Seja na revisão de carros elétricos, mergulhando profundamente em aparelhos que ajudam a reduzir nosso uso excessivo de energia ou energia solar.

Um serviço extremamente importante que todos usamos é a "nuvem". Ao contrário do que o nome sugere, este não é apenas um lugar mágico distante que armazena todas as nossas fotos, tweets e vídeos. Seja no Facebook, Disney + ou TikTok , todos esses dados são mantidos em um prédio gigante cheio de servidores e unidades de armazenamento físico. Tudo isso requer muita energia para funcionar e manter a calma. Então, como tudo isso funciona?

Sem dúvida, o Amazon AWS é o maior provedor de armazenamento e servidores em nuvem e serve alguns dos serviços de streaming mais conhecidos e populares. Todos os seus filmes e programas de TV na Netflix ocupam espaço nos servidores da AWS da Amazon, assim como seus álbuns e músicas do Spotify. Também possui outros clientes de grande nome, como SoundCloud, WeTransfer, Adobe, Disney, Reddit, Pinterest e muitos outros.

Há uma boa chance de que, se você estiver transmitindo ou usando um serviço on-line, esteja usando os servidores em nuvem AWS da Amazon. Mas de onde vem seu poder?

Um dos maiores desafios enfrentados por uma operação de servidor em nuvem desse tamanho é mantê-lo sustentável. Mas a Amazon está fazendo movimentos nessa frente e já fez alguns grandes progressos para reduzir seu impacto no planeta.

No final de 2018 - a última atualização disponível - a Amazon afirma que mais de 50% da energia consumida pela AWS era fornecida por fontes renováveis. E o objetivo é atingir 100% até 2030. Então, como está fazendo isso?

Como é geralmente o caso, a energia renovável da Amazon para seus enormes servidores AWS vem de energia eólica e solar. Embora já tenha atingido a marca de 50%, ao longo de 2019 e 2020, anunciou vários novos projetos em todo o mundo para desenvolver seus projetos eólicos e solares.

Mais recentemente, em março de 2020, anunciou planos para construir sua primeira fazenda solar na Austrália , que entrará em operação em 2021 em Nova Gales do Sul e oferecerá um total de 142.000MWh de energia a cada ano (o suficiente para abastecer 23.000 casas). Ao mesmo tempo, anunciou planos para um parque eólico terrestre em Västernorrland, na Suécia, e um solar em Zaragoza, Espanha.

Isso está no topo dos vários parques eólicos e solares já ativos ou em desenvolvimento. Possui dois parques eólicos em desenvolvimento na Irlanda (Cork e Donegal), além de outro em Bäckhammar, na Suécia. Isso sem mencionar os projetos já ativos e planejados nos EUA, que incluem energia eólica e solar, principalmente na Virgínia, mas com alguns espalhados por outros lugares como Ohio, Indiana, Texas e Califórnia.

Com todos os anúncios recentes, a Amazon afirma que fornece energia para a rede nas áreas em que seus data centers estão, e isso sugere que os locais também podem usar parte dessa energia verde.

Quando o iCloud foi lançado, a Apple considerou muito importante o fato de também ter construído grandes fazendas solares ao lado do data center, onde toda a magia do iCloud acontece. Os servidores da Apple podem não estar próximos da mesma escala que a AWS da Amazon, mas a Apple está tão comprometida como sempre com a energia renovável.

Como empresa, a Apple anunciou em 2018 que agora era 100% movida a energia renovável. Isso significa que seus fornecedores se comprometeram com a produção de energia limpa e investiram em ainda mais fazendas solares em todo o mundo.

No momento desta atualização, a Apple tinha 25 projetos de energia operacional, oferecendo 626 megawatts de capacidade de geração entre eles. Isso inclui os datacenters, que têm energia 100% renovável desde 2014.

Sim. O Facebook possui muitos data centers que também precisam de muita energia. Dado o quanto é compartilhado em seu site e serviços como Messenger, Instagram e WhatsApp, isso não é surpresa.

Seu site, que mostra projetos de energia renovável atuais e planejados, mostra que possui diversos parques eólicos e solares em todo o mundo para alimentar seus 15 data centers. Em 2018, 75% de seu uso de energia foi fornecido por fontes renováveis.

Possui 36 parques solares construídos ou em desenvolvimento (principalmente nos EUA), com 11 parques eólicos, incluindo um na Irlanda e outro na Noruega. Até possui um sistema de recuperação de calor usado em Odense, na Dinamarca, para capturar o calor desperdiçado e transformar isso em energia que a comunidade local pode usar para o calor.

Está claro que está sendo feito progresso no setor de armazenamento em nuvem e, de fato, a revolução na nuvem começou em um momento semelhante ao da eletricidade sustentável se tornar mais comum. Portanto, embora não estejamos em um local em que todo o uso da nuvem esteja sendo alimentado por fontes sustentáveis, não há como negar que estamos no caminho certo e é reconfortante saber que algumas das maiores empresas do mundo estão trabalhando duro para obter seu enorme centros de armazenamento funcionando inteiramente com energia eólica e solar.