Adobe Photoshop agora é nativo em Macs baseados em Apple M1

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Adobe anunciou oficialmente a compatibilidade com Macs baseados em Silicon da Apple . O software foi lançado no final do ano passado em beta logo depois que os novos Macs foram disponibilizados e a Adobe diz que esse feedback crítico ajudou a moldar a construção final.

O Photoshop se junta a um grupo crescente de aplicativos que rodam nativamente no processador M1 da Apple sem a ajuda da emulação Rosetta 2.

O Lightroom oferece suporte nativo a Macs baseados em M1 desde dezembro , enquanto os aplicativos de afinidade do rival Serif foram atualizados em novembro.

De acordo com Pam Clark, da Adobe, "nossos testes internos mostram que o Photoshop oferece ganhos de desempenho significativos em todo o aplicativo para clientes que usam esses Macs mais recentes." Em média, o aumento de velocidade é de cerca de 1,5x em recursos exigentes, como o épico Content-Aware Fill (já houve um recurso melhor?) E as ferramentas Selecionar assunto.

Melhor laptop 2021: Os melhores notebooks gerais e premium para trabalhar em casa e muito mais Por Dan Grabham · 10 Março 2021

Um recurso chamado Super Resolução também está disponível no plug-in Adobe Camera Raw. Clark diz que o "recurso usa tecnologia pioneira de aprendizado de máquina para aumentar a resolução de uma imagem com um clique, produzindo resultados de qualidade mais alta do que nunca."

A Adobe também está enviando dois novos recursos do Photoshop no iPad - histórico de versões de documentos em nuvem e acesso offline a documentos em nuvem.

Existem alguns recursos que não podem ser executados em Macs baseados em M1, incluindo os recursos recentemente anunciados de Documentos em Nuvem, como Convidar para Editar Documentos em Nuvem e Sincronização Predefinida. A Adobe diz que não quer atrasar o lançamento desses recursos e diz que você ainda pode voltar para o Rosetta 2 se precisar deles.

Escrito por Dan Grabham.