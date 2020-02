A ativação do 30º aniversário do Photoshop inclui melhorias no excelente preenchimento com reconhecimento de conteúdo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Com o Photoshop comemorando seu 30º aniversário , a Adobe anunciou várias melhorias no aplicativo veterano, tanto na área de trabalho quanto na versão para iPad, além do suporte ao modo escuro no Mac (sim, ainda mais escuro do que já é).

O adorado Preenchimento sensível ao conteúdo foi aprimorado - agora você pode fazer várias seleções e aplicar vários preenchimentos diretamente e lidar melhor com as camadas na própria paleta de ferramentas. Isso ajudará ao executar repetidamente os mesmos preenchimentos. Você também pode dividir a imagem em áreas para preenchimento com reconhecimento de conteúdo agora, o que também deve ajudar a conscientização do contexto a ser mais precisa.

O filtro Lens Blur também foi aprimorado, transferindo todo o trabalho árduo para sua placa gráfica - o efeito é mais realista e os objetos em primeiro plano também têm melhores efeitos de borda.

A versão do iPad também possui a ferramenta de seleção de objetos relativamente nova na área de trabalho, que pode selecionar automaticamente os principais elementos da sua imagem sem que você precise fazer nada.

Então, digamos que você tenha vários itens em segundo plano, a ferramenta pode selecionar todos eles ao mesmo tempo. Ou você pode prender um objeto (como uma pessoa) e a IA no aplicativo pode identificar as arestas precisas do objeto. Vimos isso visualizado pessoalmente no evento Adobe Max em novembro passado e é realmente uma ferramenta muito poderosa.

O Photoshop teve 30 anos ocupados e a Adobe lembrou aos usuários o uso do primeiro uso do Photoshop - mesmo antes do lançamento do Photoshop 1.0 - para criar efeitos visuais para o filme de James Cameron, The Abyss.