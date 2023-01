Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Acer anunciou sua linha Swift para 2023, e inclui dois modelos totalmente novos, o Swift Go 14 e o Swift Go 16.

A estes novos modelos se unem o Swift 14 e o Swift X 14, que são ambos ultraportáteis de alto desempenho.

O Swift 5 da Acer foi um dos nossos laptops favoritos de 2022, e estamos animados para ver o que a marca traz para a mesa este ano.

Vamos mergulhar e ver o que cada modelo oferece.

Acer Swift Go

O Swift Go estará disponível com um display de 14 polegadas ou de 16 polegadas, ambos os modelos apresentam painéis OLED 16:10 com uma taxa de atualização suave de 120Hz.

O display apresenta um brilho de pico de 500-nit, cobertura 100% DCI-P3 e certificação VESA DisplayHDR True Black 500.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

O modelo de 14 polegadas tem uma resolução de 2,8K (2880 x 1800), enquanto o de 16 polegadas tem um painel de 3,2K (3200 x 2000).

Eles são alimentados pelos chips Intel da 13ª série Gen H e são verificados sob a plataforma Intel Evo. Em algumas regiões, as versões alimentadas pela AMD também estarão disponíveis.

Ambos os modelos têm teclados retroiluminados e trackpads ecológicos da Acer OceanGlass juntamente com a conectividade Thunderbolt 4 (nos modelos Intel).

Há uma webcam de alta resolução de 1440p a bordo, juntamente com um sistema de resfriamento com ventilador duplo atualizado.

Os laptops Swift Go suportam até 2TB de armazenamento PCIe Gen 4 e até 16GB de LPDDR5.

O modelo de 16 polegadas estará disponível na América do Norte em junho, a partir de US$899,99 e na Europa em março, a partir de US$1099.

O modelo de 14 polegadas estará disponível na América do Norte a partir de maio, também a partir de $899,99 e na Europa em fevereiro, a partir de EUR999.

Acer Swift 14

A Swift 14 tem um projeto semelhante ao modelo do ano passado, com um chassi usinado CNC com acentos dourados, seja na cor Verde Névoa ou Azul Vapor.

Ele recebe um choque para os novos processadores da 13ª geração da série H da Intel para aumentar o desempenho, enquanto ainda oferece ao norte de 9,5 horas de vida útil da bateria.

Você pode escolher entre duas opções de tela sensível ao toque de 14 polegadas, seja WQXGA (2560 x 1600) ou WUXGA (1920 x 1200) de resolução.

Este modelo também apresenta uma webcam de 1440p, com suporte a Windows Hello e um leitor de impressão digital integrado.

O Acer Swift 14 pesa apenas 1,2kg e tem apenas 14,95mm de espessura. Ele estará disponível nos EUA a partir de março, a partir de US$1299,99.

Na Europa, começará em 1.699 euros e deverá estar disponível a partir de janeiro.

Acer Swift X 14

A Swift X 14 acrescenta a opção de uma Nvidia GeForce RTX 4050 à mistura, tornando-a ideal para a criação de conteúdo, e possivelmente alguns jogos leves, também.

Naturalmente, este modelo também está rodando os mais recentes processadores Intel da 13ª série Gen H, juntamente com uma nova solução térmica para manter as coisas funcionando bem.

Um chassi redesenhado permite uma bateria maior e, por sua vez, este modelo também pode oferecer até 9,5 horas de vida útil da bateria.

Tem uma tela OLED de 120Hz de 2,8K OLED com cobertura 100 por cento DCI-P3 e suporte HDR.

O Acer Swift X 14 é lançado nos EUA em abril, com um preço inicial de US$1.199,99. Na Europa, ele começa em 1.499 euros e também estará disponível a partir de abril.

Escrito por Luke Baker.